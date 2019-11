Prominenter Preis für das "Pony Car": Ford Mustang-Edition Bullitt ist das "Auto Bild Sportscar des Jahres"

Ford-Werke GmbH

- Mit dem limitierten Mustang Bullitt verneigt sich Ford vor dem 50-jährigen Jubiläum des legendären Hollywood-Klassikers "Bullitt" mit dem unvergessenen Steve McQueen

- 338 kW (460 PS) starkes Editionsmodell überzeugte die Teilnehmer des Auto Bild-Online-Votings und gewinnt die Gesamtwertung in der Rubrik "Sportwagen Serie"

- Nach Fiesta ST und Ford GT entscheidet der Mustang Bullitt die renommierte Leserwahl zum dritten Mal für Ford

- In Zukunft galoppiert der legendäre Mustang auch rein elektrisch: SUV-Derivat der weltberühmten Sportwagen-Dynastie kommt Ende 2020 als Mustang Mach-E nach Europa

Der Urahn war Hollywood-Legende, der Urenkel räumt die Awards ab: Der Ford Mustang* in der Bullitt-Edition1) hat die Auto Bild-Leserwahl zum "Sportscar des Jahres 2019" in der Kategorie "Sportwagen Serie" gewonnen. 8,89 Prozent der Teilnehmer gaben beim gut zweimonatigen Online-Voting auf autobild.de ihre Stimme für den V8-Sportwagen in der limitierten, inzwischen ausverkauften Sonderserie ab. Sie erinnert an den 51Jahre alten Blockbuster gleichen Namens mit Steve McQueen in der anderen Hauptrolle. Wie das berühmte Filmvorbild rollt auch die jüngste Mustang Bullitt-Version vornehmlich in Montana-Grün Metallic, mit schwarzem Kühlergrill und praktisch ohne Embleme oder Chromzierrat vor die Kamera. Die sechs Gänge seines manuellen Getriebes werden natürlich mit einem Billardkugel-Schaltknauf gewechselt, so wie ihn auch der "King of Cool" alias Lieutenant Frank Bullitt in der Hand hielt, als er Kriminelle durch die Straßen von San Francisco hetzte. Die gut zehnminütige Filmsequenz zählt bis heute zu den längsten und spektakulärsten Verfolgungsjagden der Kinogeschichte.

"Die Auszeichnung ,Auto Bild Sportscars des Jahres' freut uns sehr - sie beweist, dass klassische Sportwagen wie der Ford Mustang speziell in der imposanten Bullitt-Version auch weiterhin das Herz der Fans treffen", unterstrich Olaf Hansen, Marketingdirektor von Ford Deutschland, bei der Preisverleihung im Rahmen der Auto Bild Race Night auf der Essen Motor Show. "Zugleich blickt diese ikonische Baureihe einer strahlenden Zukunft entgegen, denn mit dem neuen Ford Mustang Mach-E haben wir vor kurzem eine rein elektrische Variante vorgestellt. Sie vereint das Gefühl der Freiheit, das den Spaß des Mustang-Fahrens seit nunmehr 55 Jahren prägt, gepaart mit den eindrucksvollen Drehmomentreserven eines Performance Elektroantriebs."

Auch technisch ragt der ikonische Mustang Bullitt heraus. Sein 5,0 Liter großer V8-Motor mobilisiert 338 kW (460 PS)*. Damit ist er sieben kW (zehn PS) stärker als der serienmäßige Mustang GT, den Ford in Deutschland zu Preisen ab 47.300 Euro als Fastback-Coupé oder Convertible-Cabriolet anbietet. Das imposante Drehmoment erreicht unverändert 529 Nm. Möglich machten die Leistungssteigerung ein Open Air Induction System, ein Einlasskrümmer mit einem Drosselklappen-Durchmesser von 87 Millimetern sowie die Motormanagement-Kalibrierung des Shelby Mustang GT350. Auch die aktive Klappenauspuffanlage zählt zur Serienausstattung - sie unterstützt das typische Brabbeln des großen V8. Der bei 250 km/h elektronisch abgeriegelte Mustang Bullitt beschleunigt in nur 4,6 Sekunden von null auf 100 km/h.

Die Leserwahl "Auto Bild Sportscar des Jahres" fand 2019 zum bereits 18. Mal statt. Modelle von Ford belegen dabei regelmäßig Spitzenpositionen - wie zum Beispiel der Ford GT. Der in limitierter Stückzahl produzierte Mittelmotor-Renner entschied 2016 die Importwertung in der Kategorie "Supersportwagen Serie" für sich. 2013 hat sich Ford mit dem damaligen Fiesta ST den Sieg in der Kategorie "Kleinwagen" gesichert. Mit 20,73 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte der dynamische Kölner zahlreiche namhafte Konkurrenten auf die Plätze verweisen.

Der Ford Mustang von morgen kann auch rein elektrisch fahren

Während der Mustang Bullitt einen Blick zurück auf die 55-jährige Geschichte des legendären "Pony Cars" wirft, läuft sich die Zukunft des weltberühmten Sportwagens bereits warm - und die steht im wahrsten Wortsinne unter Spannung: Mit dem neuen Mustang Mach-E hat Ford erstmals eine rein elektrisch angetriebene Modellvariante im SUV-Stil präsentiert. Sie kommt Ende 2020 auf den europäischen Markt und kombiniert eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern** mit atemraubenden Fahrleistungen: Die GT-Version des Mustang Mach-E vereint zum Beispiel rund 342 kW (465 PS) mit einem eindrucksvollen Drehmomentmaximum von gut 830 Nm und beschleunigt in weniger als fünf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Ford wird das Elektrofahrzeug mit Front- und Allradantrieb, einer Standard- sowie einer Extended-Batterieoption und auch mit einer 248 kW (337 PS) starken Antriebsalternative anbieten.

* Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang in l/100 km: 14,5 - 10,1 (innerorts), 7,7 - 6,8 (außerorts), 9,8 - 8,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 225 - 179 g/km. CO2-Effizienzklasse: G - D.

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

1) Bullitt ist ein geschütztes Markenzeichen

