Top-Angebot der Ford Auto-Versicherung für den aktuellen Kuga: 15 Prozent Rabatt auf Haftpflicht- und Kasko-Prämie

- Käufer eines neuen Ford Kuga profitieren vom vollen Versicherungsschutz, zahlen aber nur 85 Prozent ihrer individuellen Haftpflicht- und Kasko-Prämie

- Konditionen gelten ab 1. Juli 2019 sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden

- Ford Kuga überzeugt mit dynamischem Styling, modernen Fahrer-Assistenzsystemen sowie kraftvollen und effizienten Motorisierungen

Top-Angebot der Ford Auto-Versicherung1 für die aktuelle Ford Kuga-Baureihe: Die Käufer eines Ford Kuga-Neufahrzeugs profitieren vom vollen Versicherungsschutz, erhalten aber 15 Prozent Rabatt auf ihre individuelle Haftpflicht- und Kasko-Prämie. Anders ausgedrückt: Kuga-Fahrer genießen über die gesamte Laufzeit ihres Versicherungsvertrages 100 Prozent Sicherheit, zahlen aber nur 85 Prozent der Prämie. Das entsprechende Motto dieser Initiative lautet daher: "100% Sicherheit bei 85% Prämie". Diese attraktiven Versicherungs-Konditionen gelten ab 1. Juli 2019 sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden.

Die Ford Auto-Versicherung bietet den Kunden weitere Vorteile und überzeugt zudem mit einem leicht verständlichen Konzept. Sowohl in der Haftpflicht als auch in den Kasko-Tarifen profitieren die Versicherten von einer umfangreichen Risiko-Abdeckung. Diese umfasst zum Beispiel eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro in der Haftpflicht sowie eine Kaufpreis-Entschädigung für Neufahrzeuge über zwölf Monate in der Vollkasko. Die Teilkasko-Versicherung übernimmt unter anderem Schäden durch Tierbisse - wie sie etwa Marder im Motorraum verursachen können - inklusive etwaiger Folgeschäden bis zu einer Schadenshöhe von 10.000 Euro. Schäden durch elektrische Überspannung an Fahrzeug-Bauteilen sowie Schäden an fest eingebauten Teilen wie etwa Navigationsgeräten oder Audiosystemen sind bis zu einem Betrag von 20.000 Euro mitversichert.

Ford Kuga startet mit umfangreicher Serienausstattung zu Preisen ab 24.350 Euro

Ford bietet den Kuga - die mittlere seiner drei europäischen SUV-Baureihen - in fünf Ausstattungsversionen an: Trend, Cool & Connect, Titanium, ST-Line und Vignale. Die Preise beginnen bei 24.350 Euro. Bereits die Einstiegsversion Trend überzeugt mit einer umfangreichen Grundausstattung. Hierzu zählen unter anderem das Audiosystem CD inklusive Ford SYNC mit AppLink und Lenkrad-Fernbedienung, elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Einklemmschutz, die Ford Power-Startfunktion für schlüsselfreies Starten, eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie das Ford MyKey-Schlüsselsystem. Serienmäßig sorgen Klimaanlage, Lederlenkrad und Berganfahr-Assistent sowie Sportsitze für Fahrer und Beifahrer für zusätzlichen Komfort.

Maßstäbe setzt der Kuga auch in Sachen Sicherheit. Ab Werk punktet er mit dem Intelligenten Sicherheits-System IPS (Intelligent Protection System) inklusive sieben Airbags. Zur Serienausstattung zählen ferner das elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) sowie der Sicherheits-Bremsassistent EBA (Emergency Brake Assist).

Motorseitig stehen vier Benziner- und drei Diesel-Triebwerke zur Wahl. Das Leistungsspektrum reicht bei den Benzinern von 88 kW (120 PS)* bis 169 kW (230 PS)* und bei den Dieseln von ebenfalls 88 kW (120 PS)* bis 132 kW (180 PS)*. Alle Ford Kuga-Motoren erfüllen die Euro 6d-TEMP-Norm und verfügen serienmäßig über ein Start-Stopp-System. Einige Motorisierungen werden serienmäßig mit einem intelligenten Allradantrieb mit permanent geregelter elektronischer Drehmomentverteilung kombiniert.

1) Ein Versicherungsangebot der Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München, über einen dauerhaften Rabatt von 15 Prozent auf die jeweilige individuelle Prämie (Haftpflicht und Kasko), für Privat- und Gewerbekunden in der Ford Auto-Versicherung (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie Taxi, Fahrschulen, Behörden) bei verbindlicher Fahrzeugbestellung eines aktuellen Ford Kuga-Neufahrzeugs. Es gelten die Allgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen (AKB) sowie die Sonderbedingungen des Versicherers zur Ford Auto-Versicherung.

* Kraftstoffverbrauch2) des Ford Kuga in l/100 km: 12,6 - 5,7 (innerorts), 7,6 - 5,2 (außerorts), 9,5 - 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen2 (kombiniert): 216 - 141 g/km. CO2-Effizienzklasse: F - B

2) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

