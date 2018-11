Technologie-Startup Fineway stockt Series A auf 13 Mio. Euro auf

München (ots) - Das Münchner Travel Tech Startup Fineway (https://www.fineway.ai/) hat seine Series A aufgestockt und im Zuge dessen weitere sechs Millionen Euro Risikokapital von Investoren eingesammelt. Zusammen mit den bisherigen Finanzierungen ist das Startup nun insgesamt mit über 16 Millionen Euro finanziert. Das frische Kapital für Fineway steuern neben den bestehenden Investoren auch einige namhafte neue Investoren bei. Das Unternehmen entwickelt einen kostenlosen Instant Trip Planning Service, der es Nutzern ermöglicht, komplexe Rundreisen mit Hilfe einer Smart Conversation binnen weniger Minuten vollautomatisiert zu planen und zu buchen.

"Die zusätzlichen Mittel sind dazu bestimmt, unseren Technologievorsprung weiter auszubauen und fließen daher vollständig in die weitere Entwicklung unserer Data Science Platform", erläutert Markus Feigelbinder, Mitgründer und Geschäftsführer von Fineway.

Fineway ist weltweit eines der ersten Unternehmen, das künstliche Intelligenz für die Planung individueller Reisen entwickelt und einsetzt. Über Fineway können in Echtzeit hyper-personalisierte Reisen, die perfekt auf die jeweiligen Reisemotive und -stile zugeschnitten sind, erstellt und gebucht werden.

"Mit der Zunahme von Voice Assistants sind wir überzeugt davon, dass Smart Conversations die Art, wie wir künftig Reisen planen und buchen, dramatisch verändern wird. Die Technologie von Fineway hat das Potenzial die Reisebranche zu revolutionieren", sagt Prof. Dr. Andreas Pfeifer, Vorsitzender des Advisory Boards.

Im Zuge der Finanzierung verstärkt Fineway zudem sein Leadership-Team. "Wir sind sehr glücklich, mit Michael Mattern als Chief Operating Officer sowie Bastiaan Haghuis als VP Growth & Marketing zwei, auch international sehr erfahrene Top-Manager gewonnen zu haben. Dank ihrer langjährigen Erfahrungen mit der profitablen Skalierung von Hyper Growth-Startups sind sie wesentliche Bausteine für den weiteren Erfolg von Fineway", erklärt Markus Bohl, Mitgründer und Geschäftsführer von Fineway.

Michael Mattern war zuletzt Chief Operating Officer von The Iconic (Global Fashion Group) in Australien und zuvor Chief Operating Officer von Groupon APAC. Bastiaan Haghuis wechselt von Checkout.com aus London zu Fineway, wo er ebenfalls als VP Growth & Marketing tätig war. Zuvor verantwortete er bei Appear Here als Global Head of Growth deren internationale Expansion.

Über FINEWAY

FINEWAY ist ein Technologie Startup, das einen Conversational Service basierend auf künstlicher Intelligenz entwickelt. Der vollständig automatisierte Service führt in Echtzeit mehr als 250 explizite und implizite Datenpunkte zusammen und erstellt daraufhin hyper-personalisierte Reiseangebote. Durch Machine Learning verbessert sich der Service kontinuierlich mit jedem erstellten Reisevorschlag.

Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in München 2015 von Markus Bohl und Markus Feigelbinder und erwirtschaftet bereits heute siebenstellige Umsätze im Monat. Inzwischen hat das Unternehmen 65 Mitarbeiter, darunter promovierte Experten für künstliche Intelligenz und Data Engineering. Aktuelle Investoren sind neben renommierten Family Offices unter anderem Axel Springer, Bayern Kapital und MairDumont Ventures. Weitere Informationen zum Unternehmen auf fineway.ai oder den Instant Trip Planning Service direkt auf fineway.de ausprobieren.

