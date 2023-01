Deutscher Raiffeisenverband

Gemeinsame Position der Verbände

Tierhaltungsstandort Deutschland umbauen statt abbauen!

Berlin (ots)

"Die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland sind ungeeignet, die gesellschaftlich geforderte Transformation herbeizuführen. Vielmehr lanciert die Politik damit einen Strukturbruch in der deutschen Veredelungswirtschaft und nimmt den Tierhaltern jegliche Perspektive."

Zu diesem Schluss kommen der Bundesverband Rind und Schwein, der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Raiffeisenverband, die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands und der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft in einer gemeinsamen Position zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland. Die Verbände fordern Bundesminister Cem Özdemir und die Regierungskoalition auf, die Regelungen so zu gestalten, dass sie tatsächlich den Umbau der Tierhaltung in Gang setzen und nicht deren Abbau. Weiterhin erneuern die Verbände ihr Angebot der Zusammenarbeit und fordern die Berücksichtigung der Empfehlungen der Borchert-Kommission.

