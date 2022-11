Berlin (ots) - Das Präsidium des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) hat in seiner heutigen Sitzung Jörg Migende mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt. Er folgt Dr. Henning Ehlers, der dann nach rund 14 Jahren an der Spitze des Verbandes die Altersgrenze erreicht und aus dem DRV ausscheiden wird. In Vorbereitung auf den Wechsel wird ...

