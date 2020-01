OHB SE

Chiara Pedersoli rückt in den Vorstand der OHB System AG auf

Bremen/Oberpfaffenhofen

Der Aufsichtsrat des deutschen Raumfahrtunternehmens OHB System AG, einer Tochtergesellschaft der OHB SE (Prime Standard, ISIN: DE0005936124), hat Chiara Pedersoli mit Wirkung zum 01.01.2020 in den Vorstand der OHB System AG berufen. Als Vorstand verantwortet Frau Pedersoli die Bereiche "Engineering und AIT".

Mit Frau Pedersoli rückt eine langjährige Mitarbeiterin der OHB System AG in den Vorstand auf. Im Bereich Engineering und AIT (Assembly, Integration and Test) hat sie zuletzt als Führungskraft gearbeitet. "Ich freue mich sehr über die Berufung von Chiara Pedersoli in den Vorstand der OHB System AG", sagt Klaus Hofmann, Vorstand Personal der OHB SE und CHRO der OHB System AG. "Im Namen von Familie Fuchs und des gesamten Vorstands wünsche ich ihr noch einmal alles Gute und viel Erfolg!"

Bevor sie im Jahr 2010 zur OHB System AG kam, konnte Frau Pedersoli bei institutionellen und kommerziellen Auftraggebern Erfahrung sammeln. Die gebürtige Italienerin hat in Mailand ihr Diplom in "Luft- und Raumfahrtingenieurwesen" gemacht, sich fachlich weitergebildet und ihre berufliche Karriere beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gestartet. Weitere berufliche Stationen waren Eumetsat (Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten), die Europäische Raumfahrtorganisation (ESA) sowie Airbus Defence and Space.

Knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den technischen Bereichen bzw. deren Abteilungen sind im Zuständigkeitsbereich von Frau Pedersoli. Seit geraumer Zeit pendelt sie regelmäßig zwischen den OHB-Standorten Oberpfaffenhofen bei München und Bremen.

"Ich bin sehr dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die nun erweiterten Möglichkeiten, die Zukunft der OHB System AG aktiv mitzugestalten", sagt Chiara Pedersoli, die bereits im zarten Alter von sechs Jahren wusste, dass sie einmal in der Raumfahrt tätig sein möchte. "Ich bin froh, dass ich im Familienunternehmen OHB meinen Beitrag leisten kann. Dem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fühle ich mich sehr verbunden."

