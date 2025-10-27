Children for a better World e.V.

Engagierte Jugendliche aus München mit dem CHILDREN JUNGEND HILFT Preis in Berlin geehrt

Rund 40 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober 2025 in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis ausgezeichnet und anschließend nach Schloss Bellevue eingeladen - darunter auch die Jugendlichen des Projekts "Auf unsere Weise".

Im Rahmen des CHILDREN JUGEND HILFT Camps 2025 hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober die acht beispielhaftesten Projekte für gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Auch die Teilnehmenden des Projekts "Auf unsere Weise" haben ihren JUGEND HILFT Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. Die Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter viel Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.

Das Projekt "Auf unsere Weise"

Mit Auf unsere Weise realisieren die jugendlichen Projektmacher*innen eigenständig einen Kurzfilm, der die Liebesgeschichte zweier etwa 17-jähriger Jungen erzählt. Im Zentrum steht, wie sich die beiden ineinander verlieben und dabei mit verschiedenen Hindernissen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Der Film soll Aufmerksamkeit auf queere Lebensrealitäten und die queere Community lenken. Besonders wichtig ist dem Projektteam, queere junge Menschen in ihrer Identität zu bestärken, ihnen Mut zu machen und ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Vielfalt zu setzen. Es ist geplant, den Film deutschlandweit auf mehreren Filmfestivals zu zeigen.

Der Preis: Abendgala, Workshops und Schloss Bellevue

Der verliehene Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen CHILDREN JUGEND HILFT Camp. Für dieses Engagement-Camp sind die rund 40 Sieger*innen aus acht verschiedenen Projekten vom 15. bis 19. Oktober in Berlin zusammengekommen. Während der Camptage haben die Kinder und Jugendlichen an Workshops zu Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratiebildung oder Fundraising teilgenommen. Hier hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Gleichzeitig haben sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr herausragendes Engagement erfahren. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit denen sich all die Kinder und Jugendlichen für andere einsetzen. Sie erkennen Probleme und Bedürfnisse und schaffen aus eigener Kraft Lösungen, um die Welt ein Stück besser zu machen", so Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.

Zum Abschluss des Camps wurden die Kinder und Jugendlichen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, feierlich in Schloss Bellevue empfangen.

Hintergründe zu Children for a better World

Children for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in vier Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. In den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. Und mit Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie. Im Jahr 2024 feiert die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.

