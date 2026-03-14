Bundesverband BioEnergie e.V.

Studie: CO2-Abscheidung aus Biomasse kann erheblichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten

Kosten der Abscheidung bereits in Nähe zukünftiger CO2 Preise

Berlin (ots)

Bioenergieanlagen in Deutschland besitzen ein erhebliches Potenzial für sogenannte Negativemissionen. Technologien wie BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) und BECCU (Bioenergy with Carbon Capture and Utilization) können einen wichtigen Beitrag leisten, um verbleibende Treibhausgasemissionen auszugleichen.

Die Studie, die von Seeger Engineering erstellt wurde - im Auftrag des Hauptstadtbüros Bioenergie (bei dem der Bundesverband Bioenergie beteiligt ist) und des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft - analysiert die Kosten der CO2-Abscheidung in drei Bioenergieanwendungen: gasförmiger, flüssiger und fester Biomasse.

Die geringsten Kosten entstehen bei den Anlagen mit flüssiger Biomasse (Bioethanol) mit rund 60 Euro pro Tonne CO2, da das CO2 hier bereits in hoher Konzentration anfällt und nicht verflüssigt werden muss. Bei der gasförmigen Biomasse, also Biogas- und Biomethananlagen, liegen die Kosten bei etwa 117 Euro pro Tonne, bei der festen Biomasse, den Holzenergieanlagen, bei rund 119 Euro pro Tonne CO2. Als zentrale Kostentreiber identifiziert die Studie vor allem den Energiebedarf, insbesondere für Strom, sowie die Anlagengröße, Auslastung und Wärmeintegration.

Das Potenzial der CO2-Abscheidung ist beträchtlich: Bereits bestehende Bioenergieanlagen könnten laut einer Vorgängerstudie (hier) 13,1 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr abscheiden, bei weiterem Ausbau sogar bis zu 30 Millionen Tonnen jährlich.

Stefan Walter, Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft unterstreicht: „Einige Bioethanol-Anlagen liefern bereits heute biogenes CO₂ für die stoffliche Nutzung. Die weiteren erheblichen Potenziale für die Abscheidung, Speicherung und Nutzung sollten gehoben werden, um auftretende CO 2 -Restemissionen künftig auszugleichen. Entscheidend ist nun, dass die Politik den regulatorischen Rahmen schafft. Dazu gehören langfristig klare Regeln für den CO ₂ -Transport und die Speicherung sowie wirtschaftliche Anreizen für Investitionen.“

Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros Bioenergie, erklärt: "Bioenergie mit CO2-Abscheidung bietet die Chance, erneuerbare Energie zu erzeugen und gleichzeitig CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Gerade weil ein großer Teil der Bioenergieanlagen bereits existiert, könnten negative Emissionen vergleichsweise schnell realisiert werden. Damit dieses Potenzial gehoben werden kann, braucht es jetzt eine Anschubfinanzierung für erste Projekte - etwa aus Einnahmen des Emissionshandels bzw. dem Klima- und Transformationsfonds."

Die Studie finden Sier hier, das Hintergrundpapier hier.

Original-Content von: Bundesverband BioEnergie e.V., übermittelt durch news aktuell