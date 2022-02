NDR / Das Erste

"Nord bei Nordwest": Dreh für zwei neue Folgen mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse

Hamburg

"Nord bei Nordwest" ist der erfolgreichste "DonnerstagsKrimi im Ersten" - dies haben im Januar 2022 drei neue Folgen mit durchschnittlich 8,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 27,1 Prozent eindrucksvoll bestätigt. Jetzt entstehen zwei neue Episoden mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse als Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, Kommissarin Hannah Wagner und Tierärztin Jule Christiansen. "Canasta" und "Natalja" sind bereits der 20. und 21. Film der im Auftrag von ARD Degeto und NDR produzierten Reihe. Die Drehbücher schrieb diesmal Niels Holle, Regie führt Felix Herzogenrath. Beide sind mit dem "Nord bei Nordwest"-Kosmos bereits bestens vertraut. Die Dreharbeiten auf Fehmarn sowie in Travemünde und Hamburg und Umgebung dauern bis zum 13. April. Das Erste und die ARD Mediathek werden die neuen Krimis voraussichtlich Anfang 2023 zeigen.

In "Canasta" ist die Kartenspielrunde von Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle) namensgebend. Diese hat vor kurzem ihr viertes Mitglied durch einen mysteriösen Todesfall verloren, als ein weiterer Vorfall das Spielgeschehen erneut torpediert. Kaum haben Hildegard Knutzen (Marion Kracht) und Jutta Weinert (Katja Danowski) mit Töteberg auf ihren verblichenen Mitspieler angestoßen, rast ein Wagen ungebremst in Tötebergs Garten. Der angeschossene Fahrer lebt gerade noch lange genug, um den dreien mitzuteilen, dass sich in seinem Kofferraum eine Menge Geld befindet. Ein rätselhaftes Geschehen, das komplizierte Ermittlungen und weitreichende Verwicklungen für Kommissarin Hannah Wagner nach sich zieht. Zudem suchen Hauke Jakobs und Jule Christiansen parallel auch noch nach einer geeigneten Unterstützung für die Tierarztpraxis ...

Im nächsten Fall taucht in der Praxis eine Frau auf, die sich Jule gegenüber als "Natalja" (Jaschka Lämmert) vorstellt - und die der Folge ihren Titel gibt. Hauke ist sich jedoch sicher, dass Natalja längst gestorben ist. Dies bleibt nicht das einzige Geheimnis der rätselhaften Frau, denn auch das BKA und die russische Polizei scheinen sie zu verfolgen. Aber warum? Und was hat es mit dem Sohn auf sich, den Natalja Hauke Jacobs gegenüber bei ihrer Festnahme erwähnt? Ehe er das gemeinsam mit Hannah Wagner herausfinden kann, sind sie schon zwischen die lebensgefährlichen Fronten zweier Geheimdienste geraten ...

Neben dem Erfolgs-Trio Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse sind in beiden Folgen Stephan A. Tölle, Cem Ali Gültekin (als Mehmet Ösker), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Joshy Peters (Puttkammer) und Rainer Furch (Simon Rost) zu sehen.

Daneben spielen in "Canasta" u. a. Jan-Peter Kampwirth (Eike Siering) und Matthias Bundschuh (Bjarne Vossler), in "Natalja" Marina Weis (Anna-Lena Kurkowa), Ercan Durmaz (Hamit Heplevent) und Justus Johanssen (Ben Soljenko).

Produzent ist Seth Hollinderbäumer (triple pictures), Kamera: Lars R. Liebold, Herstellungsleitung: Joshua Lantow / Oliver Behrmann, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).

