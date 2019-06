NDR / Das Erste

Von Per Mertesacker über Sarah Connor und Anna Loos bis Sting: sechs neue Folgen von "Inas Nacht" im Ersten

Start: Sonnabend, 22. Juni, 23.40 Uhr

Hamburg (ots)

Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller lässt so gut wie nichts aus: In den sechs neuen Folgen ihrer Late-Night-Show trifft sie immer sonnabends im Ersten Superstars, Sport-Asse, Schauspielerinnen, Schriftsteller - und lässt auch die Politik nicht außen vor. Gleich zum Auftakt am 22. Juni begrüßt sie in der winzigen Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" u. a. Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker und Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff. Musikalische Gäste sind dann die US-amerikanische Singer/Songwriterin Donna Missal und die britische Sängerin Jade Bird.

Zur Übersicht:

22. Juni, 23.40 Uhr Gäste: Per Mertesacker, Andreas Wolff, Donna Missal, Jade Bird

29. Juni, 23.35 Uhr Gäste: die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos sowie die deutsch-britische Sängerin Sarajane

6. Juli, 23.55 Uhr Gäste: die Schauspielerin Simone Thomalla, der Unternehmer Frank Thelen ("Die Höhle der Löwen"), der britische Musiker Sam Fender sowie die Hamburger Sängerin Alli Neumann

13. Juli, 23.40 Uhr Gäste: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der Schriftsteller Wladimir Kaminer, der Musiker Flo Mega sowie Michelle David & The Gospel Sessions

20. Juli, 23.55 Uhr Gäste: der britische Popstar Sting, die Musikerin Sarah Connor, der Journalist und Moderator Hajo Schumacher, die britische Sänger Jacob Banks und die Band "Provinz"

27. Juli, 23.50 Uhr Gäste: die Schauspielstars Charly Hübner und Maximilian Brückner sowie die Bands "Giant Rooks" und "Grossstadtgeflüster"

