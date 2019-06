NDR / Das Erste

NDR dreht Silvester-Komödie mit Anneke Kim Sarnau und Oliver Wnuk

Hamburg (ots)

Anneke Kim Sarnau und Oliver Wnuk als Paar, dessen Silvesterfeier mit Familie und Freunden so richtig aus dem Ruder läuft - das ist die 30-minütige NDR Komödie "Käse und Blei" (Arbeitstitel). Regisseur Félix Koch ("Großstadtrevier") setzt das Drehbuch von Robert Löhr (Deutscher Comedypreis und Bayerischer Fernsehpreis für "Das Institut - Oase des Scheiterns") bis zum 19. Juni in Granderheide (Kreis Stormarn) in Szene. Das NDR Fernsehen wird die Silvester-Komödie passend am 31. Dezember 2019 zeigen.

Zum Inhalt: Wie jedes Jahr laden Maike (Anneke Kim Sarnau) und ihr Mann Sören (Oliver Wnuk) zu Silvester Familie und Freunde ein. Doch dieses Mal läuft das Raclette-Essen anders, als es sich die penibel planende Maike gewünscht hat: Bei allen drei Paaren, die am Tisch sitzen, kommen neben dem Käse auch schwer verdauliche Wahrheiten und intimste Geheimnisse auf den Tisch. Der tollpatschige Nils (Johannes Kienast) will das Bleigießen für eine ganz besondere Ankündigung nutzen, was grandios schief geht. Seine Freundin, Maikes Schwester Inka (Nikola Kastner), hat sowieso ganz andere Pläne. Und Doris (Bettina Lamprecht) erhofft von ihrem viel arbeitenden Mann Dirk (Holger Stockhaus) mehr Engagement als Vater, doch auch an Silvester ist es wie immer: Er ist mit sich selbst beschäftigt, während ihre Drillinge Lena, Lina und Lotte (Celina, Pia und Hannah Wurz) das Zimmer von Maikes und Sörens Sohn Theo (Tristan Stöfhas) verwüsten. Nur Oma Gudrun (Barbara Schöne) bewahrt trunkene Gelassenheit und steht Theo zur Seite. Um Zwölf finden sich Gastgeber und Gäste schließlich im Krankenhaus wieder, wo Notarzt Dr. Kumar (Kailas Mahadevan) alle Hände voll zu tun hat.

"Käse und Blei" (AT) ist eine Produktion der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft in Koproduktion mit winwin Film. Produzent ist Valentin Holch, Kamera: Maximilian Lips. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Karsten Willutzki.

