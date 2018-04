Drehstart in Kiel für neuen NDR-"Tatort" mit Axel Milberg und Almila Bagriacik

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK / Drehstartfoto "Tatort: Borowski und das Glück der anderen" / Von links nach rechts: Axel Milberg (Klaus Borowski), Almila Bagriacik (Mila Sahin), Andreas Kleinert / © NDR/Christine Schroeder, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Das könnte die Leitfrage sein in dem neuen NDR-"Tatort" mit Axel Milberg (Kommissar Klaus Borowski) und Almila Bagriacik (Kommissarin Mila Sahin - es ist ihr zweiter Einsatz in Kiel). Der Krimi entsteht bis zum 5. Mai in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt sowie im Kreis Herzogtum Lauenburg. Das Buch schrieb Sascha Arango - es ist bereits seine siebte Vorlage für einen Borowski-"Tatort". Aus seiner Feder stammen u. a. die Krimis "Borowski und die Frau am Fenster" und "Borowski und der stille Gast". Regie führt Andreas Kleinert. Auch er ist durch die Folge "Borowski und der Engel" bereits mit dem Kieler "Tatort" vertraut, ebenfalls von Arango verfasst. Das Erste zeigt den jetzt entstehenden Fall "Tatort: Borowski und das Glück der anderen" voraussichtlich im kommenden Jahr.

Zum Inhalt: Neugierig schaut Supermarktkassiererin Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) ins Fenster des Nachbarhauses - das Ehepaar Victoria und Thomas Dell (Sarah Hostettler und Volkram Zschiesche) führt gerade einen Freudentanz auf. Offenbar sind sie Lottomillionäre geworden! Für Peggy bricht eine Welt zusammen: Warum haben sie und ihr Mann Micha (Aljoscha Stadelmann) niemals so ein Glück?! Als sich die Nachbarn mit der Einlösung ihres Gewinns offensichtlich Zeit lassen, verschafft sich Peggy heimlich Zugang zu deren Haus und sucht den Lottoschein. Dabei wird sie vom Hausbesitzer überrascht. Als Kommissar Borowski und seine Kollegin Mila Sahin wenig später den Tatort betreten, bietet sich ihnen ein Bild wie in einem Gangsterfilm: Thomas Dell liegt blutüberströmt auf dem Ehebett ...

Neben den Genannten spielen u. a. Thomas Kügel (Kriminalrat Roland Schladitz), Anja Antonowicz (Gerichtsmedizinerin Kroll) und Stefanie Reinsperger (Ilona Schmidt).

Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm Kiel GmbH), ausführender Produzent: Johannes Pollmann, Kamera: Johann Feindt, Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR).

Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart schicken wir Ihnen gern. Kontakt: NDR Presse und Information, Tel. 040/4156-2305, E-Mail presse@ndr.de.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Iris Bents

Tel: 040-4156-2304



http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell