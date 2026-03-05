VAUNET - Verband Privater Medien

VAUNET begrüßt Länder-Beschluss zu Kooperationserleichterungen im Rundfunkbereich

Bund sollte Ländervorstoß bei GWB-Novelle aufgreifen und kartellrechtlich umsetzen

Der VAUNET - Verband Privater Medien begrüßt den Beschluss der Rundfunkkommission der Länder zu Kooperationserleichterungen im Rundfunkbereich. Die Länder stellen damit klar, dass angesichts der zunehmenden Marktmacht globaler BigTech-Plattformen auch private Medienanbieter bessere und rechtssichere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit benötigen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Medienvielfalt in Deutschland zu sichern.

Der VAUNET stellt besonders heraus, dass der Beschluss nicht allein auf eine Lösung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzielt, sondern ausdrücklich auch Kooperationen zwischen privaten Rundfunkveranstaltern in den Blick nimmt. Damit erkennen die Länder die zentrale Rolle privater Anbieter für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit des dualen Mediensystems an.

Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland: "Die Länder senden ein wichtiges Signal: Kooperationen sind ein zentraler Baustein, um die wirtschaftliche Zukunft der Anbieter im dualen System zu sichern - gerade auch für private Medienanbieter. Sie knüpfen damit an den Koalitionsvertrag des Bundes an, der ausdrücklich vorsieht, Kooperationen privater Medienhäuser zu erleichtern. Entsprechend sollte der Bund in der angekündigten 12. GWB-Novelle nun die Vorschläge der Länder aufgreifen und die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für Rundfunkanbieter anpassen."

