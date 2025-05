VAUNET - Verband Privater Medien

VAUNET trauert um Pionier und Wegbereiter des privaten Fernsehens Prof. Dr. Helmut Thoma

Berlin (ots)

Der VAUNET - Verband Privater Medien e.V., der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland, trauert um den Pionier und Wegbereiter des privaten Fernsehens in Deutschland, Prof. Dr. Helmut Thoma.

Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland, sagte: "Mit großem Respekt vor seiner Lebensleistung verabschieden wir uns von Prof. Dr. Helmut Thoma. Als Mitbegründer und langjähriger Geschäftsführer von RTL hat er das Privatfernsehen in Deutschland als Pionier und Wegbereiter entscheidend geprägt. Mit unternehmerischer Weitsicht, seinem herausragenden Verständnis der Zuschauerbedürfnisse und großer Innovationskraft hat er für die ganze Branche maßgeblich den Weg bereitet, dass in der dualen Medienordnung in Deutschland heute die privaten Medienangebote neben den Öffentlich-Rechtlichen für Vielfalt, gute Unterhaltung und verlässliche Information stehen. Mit großer Betroffenheit trauern wir um eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten unserer Branche."

