VAUNET - Verband Privater Medien

VAUNET: Nachwahlen für den Verbandsvorstand und Vorstand des Fachbereichs Radio und Audiodienste

Berlin (ots)

Die Fachbereichsversammlung Radio und Audiodienste des VAUNET - Verband Privater Medien hat auf ihrer heutigen Sitzung in Berlin offene Positionen für ihren Fachbereichsvorstand nachgewählt. Neu gewählt in den Fachbereichsvorstand Radio und Audiodienste wurden Christian Berthold, Antenne Thüringen GmbH & Co. KG, Marco Maier, Radio/Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG, und Felix Kovac, ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG.

Erforderlich wurden die Nachwahlen, nachdem Hans-Dieter Hillmoth, Radio/Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG, und Karlheinz Hörhammer, ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG, in diesem Jahr aus dem Fachbereichsvorstand ausgeschieden waren, weil sie sich aus der operativen Geschäftsführung der Sender zurückgezogen hatten. Marco Maier wurde nach seinem Wechsel von Antenne Thüringen GmbH & Co. KG in die Geschäftsführerfunktion von Hans-Dieter Hillmoth bei Hit Radio FFH zunächst als Mitglied im Vorstand kooptiert.

Zudem hat auf Vorschlag der Fachbereichsversammlung Radio und Audiodienste die ordentliche Mitgliederversammlung des VAUNET auf ihrer heutigen Sitzung in Berlin Felix Kovac und Marco Maier in den Vorstand des VAUNET gewählt.

Klaus Schunk, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodienste im VAUNET und Geschäftsführer von Radio Regenbogen, sagte: "Mein Dank gilt insbesondere den geschätzten Kollegen Hillmoth und Hörhammer für die über Jahrzehnte vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit für die Interessenvertretung des privaten Radios in Deutschland. Ich freue mich darauf, daran mit den neu gewählten Kollegen nahtlos anknüpfen zu können."

Dem Vorstand des VAUNET gehören nach dieser Nachwahl an: Hans Demmel (Vorstandsvorsitzender); Annette Kümmel, ProSiebenSat.1 Media SE (Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, für den Fachbereich Fernsehen und Multimedia); Klaus Schunk, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, für den Fachbereich Radio und Audiodienste); Dr. Holger Enßlin, Sky Deutschland GmbH (Schatzmeister); Susanne Aigner-Drews, Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG; Kai Fischer, Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG; Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland GmbH; Claus Grewenig, Mediengruppe RTL Deutschland GmbH; Felix Kovac, ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG; Marco Maier, Radio/Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG; Dr. Michael Müller, ProSiebenSat.1 Media SE; Sven Thölen, radio NRW GmbH, sowie als kooptiertes Mitglied Dr. Torsten Rossmann, WeltN24 GmbH. Mit beratender Stimme gehören dem Vorstand Thomas Wrede, ASTRA Deutschland GmbH, sowie Judith Haker, QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, als Vorsitzender und als Stellvertretende Vorsitzende des Technik- und Innovationsforums des VAUNET an.

Dem Fachbereichsvorstand Radio und Audiodienste gehören nach der heutigen Nachwahl an:

Klaus Schunk, Radio Regenbogen/Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG (Vorsitzender); Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland GmbH (Stellvertretende Vorsitzende); Patrick Bernstein, Radio Hamburg GmbH & Co. KG; Christian Berthold, Antenne Thüringen GmbH & Co. KG; Kai Fischer, Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG; Felix Kovac, ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG; Petra Lemcke, sunshine live GmbH & Co. KG; Marco Maier, Radio/Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG; Philipp von Martius, Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG; und Sven Thölen, radio NRW GmbH, sowie als kooptierte Mitglieder Christopher Franzen, KISS FM GmbH & Co. KG; Prof. Matthias Gülzow, Radio Paradiso GmbH & Co. KG, und Timo Naumann, Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen e.V.

Über VAUNET

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.

Pressekontakt:

Für Rückfragen:

Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH

T | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.com





VAUNET - Verband Privater Medien e.V.

Stromstraße 1, 10555 Berlin

Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro Brüssel

T | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148

E | info@vau.net

www.vau.net

Original-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell