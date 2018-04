Vierfach ausgezeichnet: Assure Consulting zählt zu den besten Arbeitgebern im Consulting, Deutschlands, Hessens und ist "Leading Employer 2018"

Freuen sich über die dreifache Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber (v.l.n.r.): Nikolett Kölbl, Kristin Lutz und Tobias Krieftewirth von Assure Consulting. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/68231 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Wehrheim (ots) - Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, ist von Great Place to Work® zum zweiten Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber im Consulting ausgezeichnet worden. Erstmalig wurde das Unternehmen auch in den Kreis der besten Arbeitgeber in Hessen gewählt. Als "Leading Employer 2018" darf sich das Unternehmen außerdem zu den besten ein Prozent aller Arbeitgeber in Deutschland zählen.

"In diesem Jahr ist uns bei Great Place to Work® das Triple gelungen: Platzierung unter den besten Arbeitgebern im Consulting, in Deutschland und Hessen. Dass wir das erfolgreiche Abschneiden der Vorjahre damit noch einmal toppen können, hätten wir kaum für möglich gehalten", so Tim Schmidt, Geschäftsführer der vor 15 Jahren gegründeten Projektmanagement-Beratung.

Am Great Place to Work®-Dachwettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» haben sich in diesem Jahr bundesweit rund 740 Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeiter. Assure Consulting erzielte in der Mitarbeiterbefragung erneut Bestnoten in den Bereichen Teamgeist, Glaubwürdigkeit und Fairness. Gegenüber dem Vorjahr, als 88 Prozent der Mitarbeiter der Aussage "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz" zustimmten, verbesserte sich der Wert um einen weiteren Prozentpunkt auf 89. Die höchsten Zustimmungsquoten gab es unter anderem in den Kategorien "Sich willkommen fühlen", "Sich umeinander kümmern" und "Freundliche Arbeitsatmosphäre".

Besondere Werte - besondere Beratung

Die Auszeichnung als "Bester Arbeitgeber im Consulting" erhielt Assure Consulting in diesem Jahr zum zweiten Mal. Bewertungsgrundlage ist auch hier eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Außerdem wird das Management zur Personalarbeit befragt. Die Ergebnisse der beiden Untersuchungsinstrumente werden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.

"Unsere Unternehmenswerte waren schon immer auf unsere Mitarbeiter ausgerichtet. Wir sind der Ansicht, dass unser Fokus auf eine langfristige Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und Beratern Früchte trägt", so Schmidt. Führungspositionen werden bei Assure grundsätzlich intern besetzt, in den Projekten kommen nahezu ausschließlich festangestellte Mitarbeiter zum Einsatz.

Leading Employer: ganzheitlicher Blick auf den Arbeitgeber

Auch im "Leading Employer"-Ranking, das von der ZEIT Verlagsgruppe in Kooperation mit der Düsseldorfer 3.works GmbH vergeben wird, zählt Assure Consulting im Bereich Beratung zu den Top 20. In der diesjährigen Untersuchung wurden 70.000 Unternehmen berücksichtigt. Ziel von "Leading Employer" ist es, bestehende Auszeichnungen und Bewertungen, die sich vorwiegend auf Personal- oder Mitarbeiterbefragungen stützen, in eine ganzheitliche Betrachtung von Arbeitgeberqualitäten zu überführen. Die Analyse fasst Angaben zu Mitarbeiterangeboten, Mitarbeiterzufriedenheit, Image, HR-Expertise, Werteverständnis und Prosperität des Unternehmens zusammen.

Über Assure Consulting:

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement. Das Unternehmen unterstützt internationale Konzerne dabei, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Strukturen der Projektorganisation zu optimieren und ihre agile Transformation erfolgreich voranzutreiben.

