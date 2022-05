Nürnberg (ots) - Die Partner der "Allianz für Aus- und Weiterbildung" starten in diesem Jahr erneut ihren "Sommer der Berufsausbildung". Der Bundeskanzler, Olaf Scholz, begrüßt die Allianz in einer Videobotschaft. Die Kampagne richtet sich an Jugendliche, Eltern und Betriebe. In zahlreichen Veranstaltungen auf ...

mehr