Moldawien: Caritas international weitet Hilfen für ukrainische Flüchtlinge aus

Caritas international stellt eine Million Euro für Nothilfe in Moldawien bereit - Mitarbeiterin in Chisinau koordiniert Hilfen - Europa muss Moldawien unterstützen

Caritas international weitet seine Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in den Nachbarländern aus. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes stellt eine Million Euro für Moldawien bereit, in das mehr als 360.000 Ukrainerinnen und Ukrainer geflohen sind. "Wir müssen die Caritas Moldawien bei der Aufnahme und Versorgung dieser gewaltigen Anzahl von Flüchtlingen unterstützen, denn im Land sind weder die Strukturen noch Kapazitäten für diese Herausforderung vorhanden", sagt Oliver Müller, der Leiter von Caritas international.

Moldawien, das im Südwesten an die Ukraine angrenzt, hat selbst nur etwa 2,6 Millionen Einwohner und zählt zu den ärmsten Ländern in Europa. Hilfe ist also dringend nötig. "Die Menschen in Moldawien zeigen sich extrem hilfsbereit und stehen den Flüchtlingen in diesen schwierigen Momenten bei. Sie helfen an den Grenzen, stellen Lebensmittel zur Verfügung und nehmen Flüchtlinge in ihren Wohnungen auf", berichtet Caritas international-Mitarbeiterin Henrike Bittermann, die seit zwei Wochen in der moldawischen Hauptstadt Chisinau ist, um unsere Hilfen mit der Arbeit der Caritas Moldawien zu koordinieren. "Diese Solidarität ist fantastisch."

Gegenwärtig arbeitet Henrike Bittermann mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Caritas Moldawien und des internationalen Caritas-Netzwerks daran, weitere Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge zu finden oder aufzubauen. "Wir konzentrieren uns nicht allein auf die Hauptstadt Chisinau, sondern auf das gesamte Land", erklärt Bittermann. Man müsse aber auch an die Aufnahme der Flüchtlinge in weitere europäische Länder denken, um den Druck auf Moldawien zu mindern, ergänzt Caritas international-Leiter Oliver Müller. "Außenministerin Baerbock hat das jüngst bei ihrem Besuch in Aussicht gestellt, nun sollten auch Taten folgen", fordert Müller.

