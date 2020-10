Caritas international

Caritas international: Verheerende Flutkatastrophe in Vietnam

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Caritas international stellt 40.000 Euro für Nothilfe zur Verfügung - Viele Tote und Vermisste - Zyklon könnte Situation in den nächsten Tagen verschärfen

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt 40.000 Euro für die Nothilfe in der schweren Flutkatastrophe in Vietnam bereit. Die langjährigen Projektpartner von Caritas international leisten Nothilfe für die betroffenen Menschen. Sie verteilen vor allem Lebensmittel und Wasser. Viele Freiwillige geben die Hilfsgüter aus, vornehmlich an Menschen mit Behinderungen, kranke und alte Menschen. Aber weitere Hilfsgüter werden dringend benötigt. Die Menschen brauchen vor allem Medikamente, Hygiene- sowie Haushaltsartikel, aber auch Schutzmaterialien vor Regen, Kleidung, Decken und Moskitonetze.

Seit Anfang Oktober gehen starke Regenfälle auf das Land nieder und haben zu großflächigen Überschwemmungen und vielen Erdrutschen in acht Provinzen geführt. Heftige Stürme begleiten den Regen und verschärfen somit die Situation in den betroffenen Regionen. "Das Land, alles was die Menschen haben, ist buchstäblich im Wasser versunken, mehr als 130 Menschen haben seit Beginn der Regenfälle ihr Leben verloren, viele werden vermisst", sagt Christine Wegner-Schneider, Länderreferentin für Vietnam bei Caritas international. Die gewaltigen Wassermassen haben die Ernten vernichtet, Nutztiere - Rinder und Geflügel - sind tausendfach in den Fluten ertrunken. Straßen sind unpassierbar, unzählige Dörfer sind nicht mehr zu erreichen. "Das Wasser hat vielen Menschen ihre Existenzgrundlage geraubt, sie brauchen dringend Hilfe", sagt Wegner-Schneider.

Die vietnamesische Regierung hat bereits um internationale Hilfe gebeten. Verschlimmern könnte die Situation der Zyklon "Saudel", der voraussichtlich am 25. Oktober Vietnam erreichen wird. "Saudel" wäre der dritte Tropensturm, der das Land innerhalb von nur drei Wochen heimsucht.

Caritas international ruft zu Spenden auf: Stichwort: Naturkatastrophen Asien Caritas international, Freiburg IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: https://www.caritas-international.de/spenden/

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 Evangelische Bank eG BIC GENODEF1EK1 oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.

Pressekontakt:

Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon

0761/200-0. Reiner Fritz (Durchwahl -510).

www.caritas-international.de

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell