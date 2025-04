CARE Deutschland e.V.

Jüngste Angriffe in der Ukraine: Zivilbevölkerung und Helfende dürfen nicht zur Zielscheibe werden

Bonn (ots)

Die jüngsten verheerenden Angriffe auf die Zivilbevölkerung in ukrainischen Städten wie Sumy, Kryvyi Rih und Odesa zeigen deutlich, dass sich die Sicherheitslage im Land immer weiter verschärft. CARE fordert den Schutz der Bevölkerung und der humanitären Helfer:innen sowie einen sicheren Zugang zu humanitärer Hilfe. "Im ganzen Land gibt es keine Sicherheit. Während sich die Ukrainer:innen auf Ostern vorbereiten, zerstören Angriffe auf städtische Gebiete Leben und verstärken das Leid der Menschen", sagt Daria Chekalova, Advocacy-Referentin bei CARE Ukraine. Angriffe auf Zivilist:innen und humanitäres Personal sind ein inakzeptabler Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Allein im März wurden nach Berichten der International NGO Safety Organisation (INSO) fast 7.400 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert - der höchste Monatswert in diesem Jahr. Örtlichen Behörden zufolge hat sich der Beschuss der Stadt Charkiv im Vergleich zum Februar verdoppelt, zehntausende Menschen haben Siedlungen in Sumy verlassen. Eine ähnliche Situation zeichnet sich in den Frontgebieten der Regionen Donezk und Saporischschja ab, wo die Gefahr für Zivilist:innen und humanitäre Teams täglich zunimmt. "Wir arbeiten in Gemeinden, in denen fast jeden Tag Explosionen zu hören sind. Die Menschen haben Angst, aber sie brauchen auch Hoffnung", sagt Yevheniia Afonina, Programm-Managerin der CARE-Partnerorganisation Avalyst in der Region Donezk. "Wir sehen, wie selbst kleine Hilfen das Leben verändern - Kinder lächeln wieder, und ältere Menschen fühlen sich nicht vergessen. Aber ohne Sicherheit ist all dies gefährdet."

Trotz dieser Herausforderungen arbeiten CARE und seine Partner weiterhin unter den gefährlichsten Bedingungen und riskieren täglich ihr Leben, um Menschen, die die Konfliktgebiete nicht verlassen können oder wollen, mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, Hygieneartikeln und psychosozialer Unterstützung zu versorgen. CARE fordert alle Konfliktparteien dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, um den Schutz der Zivilbevölkerung und die ununterbrochene Bereitstellung von humanitärer Hilfe zu gewährleisten.

