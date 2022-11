CARE Deutschland e.V.

10. CARE-Schreibwettbewerb: Kreative junge Menschen gefragt

Bonn (ots)

"Was hält dich?" - Das ist das Motto des diesjährigen CARE-Schreibwettbewerbs. Bereits zum 10. Mal sind junge Schreibtalente zwischen 14 und 25 Jahren dazu aufgerufen, ihre kreativen Beiträge einzureichen - ob als Kurzgeschichte, Songtext oder Gedicht.

"Der Schreibwettbewerb ist ein Erfolgskonzept: Jahr für Jahr motiviert er zahlreiche junge Menschen, sich kreativ mit gesellschaftlich relevanten Fragen auseinanderzusetzen", erklärt Ara Stielau, Abteilungsleiterin Inlandsprojekte & Bildung bei CARE Deutschland und diesjähriges Jury-Mitglied. "Jedes Mal entstehen dabei spannende, einfallsreiche Texte zu unterschiedlichsten Themen, die zum Nachdenken und Mitfühlen einladen."

Die Beiträge der Teilnehmenden sollen dieses Jahr unter anderem den Fragen nachgehen: "Was hält uns als Gesellschaft zusammen und woran lohnt es sich festzuhalten?" oder "Was gibt Hoffnung und was gibt uns genau jetzt Halt?" Wie auch in den Vorjahren ist der Wettbewerb in die Altersgruppen 14 bis 18 Jahre und 19 bis 25 Jahre eingeteilt. Eine Neuheit ist der Preis in der Kategorie "Deutsch als Zweitsprache". Die besten Texte werden wie immer in einem Sammelband veröffentlicht.

CARE-Schreibwettbewerb: "Was hält dich?"

Teilnahme: 14-25 Jahre

Textformat: maximal 1.000 Wörter

Einsendeschluss: 08.01.2023, Einsenden über care.de/schreibwettbewerb

Mit Rückfragen können sich Interessierte an schreibwettbewerb@care.de wenden.

Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell