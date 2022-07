bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

"Impfbeauftragte sind wichtige Unterstützung für Pflegeeinrichtungen"

bpa begrüßt neue Ansprechpartner für stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen in den Impfzentren

München (ots)

Zur geplanten Einführung von Impfbeauftragten für Alten- und Pflegeheime in Bayern sagt der bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Kai A. Kasri:

"Impfbeauftragte als spezielle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Impfzentren sind eine wichtige Unterstützung für stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Um gut durch die schon anlaufende nächste Coronawelle zu kommen, brauchen wir einen flächendeckenden Schutz der vulnerablen Personen mit einer vierten Impfung. Wenn die Kommunikation zwischen Pflegeeinrichtungen und Impfzentren so verbessert wird, ist das ein gute Entlastung.

Eine enge Verzahnung von Pflegeeinrichtungen und Impfzentren stellt auch eine deutliche Entlastung der Hausärzte dar. Diese können sich dann darauf konzentrieren, schnelle und flächendeckende Angebote für vierte Impfungen bei Pflegebedürftigen zu schaffen, die zu Hause versorgt werden. Auch für diese Menschen ist ein erneuter Booster ein wichtiger Schutz."

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.500 in Bayern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell