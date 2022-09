Bonn (ots) - Über 30 Millionen Menschen in Pakistan sind aktuell von katastrophalen Überschwemmungen betroffen. Die internationale Hilfsorganisation CARE verteilt dringend benötigte Hilfsgüter an betroffene Menschen, darunter Zelte und Hygieneartikel. Adil Sheraz, CARE-Länderdirektor in Pakistan, berichtet von vor Ort: "Die katastrophalen Überschwemmungen in ...

