Korvette "Ludwigshafen am Rhein" legt am "Tag der Bundeswehr" Richtung Libanon ab

Am Samstag, den 8. Juni 2024 um 13 Uhr, wird die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" ihren Heimathafen Warnemünde verlassen, um am mandatierten Einsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) vor der libanesichen Küste teilzunehmen.

Unter dem Kommando von Fregattenkapitän Christian Rodust (39) wird das Schiff während der fünfmonatigen Abwesenheit dem Auftrag der Seeraumüberwachung nachgehen und die Ausbildung der libanesischen Marine unterstützen.

Die Überwachung wird in Zusammenarbeit mit anderen an der UN-Mission beteiligten Nationen durchgeführt, hierzu gehören derzeit die Türkei, Griechenland, Bangladesch und Indonesien.

"Die aktuelle Lage im Einsatzgebiet - insbesondere die Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel - unterstreicht sowohl die hohe sicherheitspolitische Relevanz des UNIFIL-Einsatzes als auch die Bedeutung einer intensiven Einsatzvorbereitung. Die Frauen und Männer der 'Ludwigshafen am Rhein' sind gut ausgebildet und bereit, ihren Auftrag im Einsatzgebiet zu erfüllen. Ich wünsche der Besatzung im Einsatz viel Erfolg und freue mich auf ihre gesunde Rückkehr," so der Kommandeur des 1. Korvettengeschwaders, Marc T. Tippner (42).

Kommandant Rodust fügt hinzu: "Ich bin stolz auf die Leistung, die meine Besatzung in der langen und intensiven Einsatzvorbereitung gezeigt hat. Wir sind hervorragend ausgebildet, voll ausgerüstet und bereit, im nächsten halben Jahr unseren Beitrag zu Sicherheit und Stabilität im östlichen Mittelmeer zu leisten."

Das Auslaufen findet am "Tag der Bundeswehr" mit Beteiligung der Öffentlichkeit statt.

Für musikalische Begleitung sorgt das Marinemusikkorps Kiel.

Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" soll durch die Fregatte "Baden-Württemberg" im Einsatzgebiet abgelöst werden und voraussichtlich Mitte Dezember nach Warnemünde zurückkehren.

Hintergrundinformationen

UNIFIL:

https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanon

