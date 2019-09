Presse- und Informationszentrum Marine

Kommandowechsel im 2. Fregattengeschwader der Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 27. September 2019 um 9 Uhr, übergibt Kapitän zur See Sven Oliver Beck (47) das Kommando über das 2. Fregattengeschwader der Einsatzflottille 2 an Fregattenkapitän Christian Scherrer (45). Die Zeremonie findet an Bord der Fregatte "Brandenburg" statt. Kapitän zur See Beck hatte am 21. März 2018 das Kommando über das 2. Fregattengeschwader, zu dem derzeit sieben Fregatten der Klassen 123 und 124 gehören, übernommen.

"Meine Verwendung als Kommandeur des 2. Fregattengeschwaders geht zu früh zu Ende. Zumal ich mich, aufgrund meiner vorherigen Verwendungen, gerade diesem Geschwader sehr verbunden fühlte. Meine Soldatinnen und Soldaten haben mit großem persönlichen Engagement für die Einsatzbereitschaft unserer Schiffe im Heimathafen und auf See gekämpft. Es war mir eine Ehre, diese Männer und Frauen führen zu dürfen und damit Teil des kampfstärksten Geschwaders dieser Flotte gewesen zu sein", so Kapitän zur See Beck über die zurückliegende Zeit als Kommandeur.

Sein Nachfolger wird Fregattenkapitän Christian Scherrer, der zuvor als Sprecher Marine beim Presse- und Informationsstab im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin eingesetzt war. "Nach über eineinhalb Jahren im Verteidigungsministerium bin ich nun froh und stolz, diese herausfordernde Aufgabe als Kommandeur des 2. Fregattengeschwaders übernehmen zu dürfen. Mit dieser Verwendung geht nach der Zeit als Kommandant ein weiterer Traum in Erfüllung. Die Besatzungen unserer Schiffe leisten täglich Außergewöhnliches für die Einsatzbereitschaft der Marine. Ich freue mich, nun Teil dieses tollen Teams zu sein," so Fregattenkapitän Scherrer.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel im 2. Fregattengeschwader der Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin:

Freitag, der 27. September 2019. Eintreffen bis spätestens 08:30 Uhr an der Hauptwache. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort:

Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 27. September 2019, 07:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Pressestelle Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven

Tel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801

E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell