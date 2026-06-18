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Amazon Prime Days: Better Together - Dieses Oral-B Whitening-Set bringt dein Lächeln zum Strahlen

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Schwalbach am Taunus (ots)

Ein strahlendes Lächeln hat diese besondere Wirkung, es lässt den Teint frischer wirken, den Look klarer, den gesamten Auftritt sofort gepflegter. Genau deshalb rückt das Oral-B Whitening Bundle jetzt rund um die Amazon Prime Days in den Mittelpunkt.

Im Zentrum: ein perfekt abgestimmtes Bundle für ein strahlendes Lächeln. Die Oral-B iO6, die Aufsteckbürsten Oral-B iO Strahlendes Weiß und die Oral-B 3D White Clinical Intensive Whitening Zahnpasta in Kühle Minze greifen nahtlos ineinander - für 7x weißere Zähne.*

Wie funktionierts? Die Kombination aus Rotationen und sanften Mikrovibrationen der iO6 und der Clinical Intensive Whitening Zahnpasta mit innovativer Ionic Technologie lösen oberflächliche Verfärbungen effektiv, aber gleichzeitig ohne Schrubben und damit sanft zum Zahnschmelz - für weißere Zähne in 1 Tag.**

Die Clinical Intensive Whitening Zahnpasta löst Verfärbungen nicht nur sanft wie ein Magnet von den Zähnen, sie bildet gleichzeitig einen Schutzschild, der die Zähne vor neuen Verfärbungen schützt.

Das Ergebnis zeigt sich schnell: Ein sichtbar frischeres, klareres Zahnweiß, das das gesamte Erscheinungsbild zum Strahlen bringt und spürbar saubere Zähne. Kein "Mehr" an Schritten, sondern ein smarteres "Wie", wodurch die tägliche Zahnpflege selbst zum kleinen Beauty-Moment wird.

Gerade während der Prime Days wird dieses Set so zu mehr als nur einem Angebot: Es ist die Gelegenheit, die eigene Routine gezielt aufzuwerten und dem Lächeln Tag für Tag mehr Ausstrahlung zu verleihen.

*ggü. einer Handzahnbürste und herkömmlicher Zahnpasta.

** durch Entfernen von Oberflächenverfärbungen.

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Über Oral-B® U

nter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B® Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B® wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B® bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

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