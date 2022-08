Grüner Fisher Investments

Grüner Fisher Investments beim Private-Banking-Test 2022 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung für „Exzellente Beratungsqualität" ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung werden die umfassenden Beratungsdienstleistungen von GFI im deutschsprachigen Europa gewürdigt

Grüner Fisher Investments (GFI)—Tochtergesellschaft der US-Firma Fisher Investments—hat den begehrten „Exzellenz"-Award für die Qualität seiner Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Private-Banking-Tests 2022 erhalten. Durchgeführt wurde der Test von der renommierten Gesellschaft für Qualitätsprüfung, einer unabhängigen Gesellschaft, die auf die Bewertung der Qualität von Finanzdienstleistern spezialisiert ist.

GFI hat diese renommierte Auszeichnung das dritte Jahr in Folge erhalten. Zuvor hatte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Beratungsqualität von Finanzinstituten auf Herz und Nieren geprüft, die Privatkunden auf dem deutschen Markt bei der Vermögensverwaltung beraten. Beim diesjährigen Test hat die Gesellschaft für Qualitätskontrolle 53 Finanzinstitute in Augenschein genommen, darunter unabhängige Vermögensverwalter und Private-Banking-Abteilungen von Regionalbanken und Großbanken. GFI erhielt im Rahmen des Tests die Bestnote „exzellent".

„Für uns ist es eine Ehre, diese Auszeichnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung das dritte Jahr in Folge zu erhalten. Sie trägt unserem Engagement für erstklassigen Service für unsere Kunden Rechnung", so Torsten Reidel, CEO von Grüner Fisher Investments. „Unser auf Kommunikation und Schulung fokussiertes Service-Modell unterstützt unsere Kunden dabei, ihre Anlageziele erfolgreich zu erreichen."

Über Grüner Fisher Investments

Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.06.2022 Vermögenswerte von mehr als 158 Milliarden Euro von Fisher Investments und seinen Tochterunternehmen verwaltet – mehr als 126 Milliarden Euro davon für Privatinvestoren, 29 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und 2 Milliarden Euro an Betriebsrenten für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Im letzten Jahrzehnt erschien Ken regelmäßig auf CNBC, Fox Business, Fox News, CNN International, Yahoo Finance, Bloomberg TV, und zahlreichen weiteren Finanzmedien. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.

Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de/.

