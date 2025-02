SAT.1

Zukunftssorgen. Ratlosigkeit. Angst vor Jobverlust. Paul Ronzheimer fragt vor der Wahl "Wie geht's, Deutschland?" - am Montag, 10. Februar, in SAT.1

Existenzängste treiben Familie Argandona aus Kreuztal im nordrhein-westfälischen Siegerland um. Können sie ihr Eigenheim halten, wenn Vater Daniel seinen Job als Maschinenführer bei ThyssenKrupp verliert? Seine Frau Karolina macht sich große Sorgen: "Deutschland ist Moment auf keinem guten Weg. Manchmal denke ich mir auch: Was haben meine Kinder noch für eine Zukunft, wenn das so weitergeht?" Journalist Paul Ronzheimer besucht die Familie zu Hause und spricht mit den jungen Eltern über ihre Ängste - und darüber, wem sie bei der Bundestagswahl am 23. Februar ihre Stimme geben wollen und warum.

In der neuen Folge der SAT.1-Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" (Montag, 10. Februar, 20:15 Uhr) will Paul Ronzheimer wissen: Was sind die Sorgen und Nöte der Deutschen in Zeiten von Massenentlassungen und Rezession - und wen werden sie wählen? Mit seinen Recherchen konfrontiert er politische Entscheidungsträger wie Robert Habeck.

Paul Ronzheimer: "Für die Menschen in Deutschland ist das Thema Wirtschaft und Jobsicherheit DAS Thema, das die Wahl entscheidet. Das habe ich auf meiner Reise durch Deutschland überall gespürt. Ich bin beeindruckt, wie offen Ehepaare, Rentnerinnen, Unternehmer und Angestellte mir verraten haben, wen sie wählen werden und warum diese Entscheidung noch nie so schwer fiel wie bei der Bundestagswahl 2025."

Neben Familie Argandona trifft der Reporter auf Stammtisch-Gruppen und auf Menschen wie Truckerin "Oma Rosi", die mit 75 Jahren immer noch auf Achse ist, weil ihre Rente kaum zum Leben reicht. Er befragt aber auch echte Glücksritter, die trotz Krise Millionen verdienen. Oder den positiv gestimmten Arzthelfer Martin, der zwar findet, dass die Kurve in Deutschland nach unten zeigt, für sich selbst aber sagt, dass sich sein Leben kontinuierlich verbessert hat. "Wodurch?", möchte Paul Ronzheimer wissen? "Arbeiten..."

"RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" - am Montag, 10. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

