Palim, Palim! Oliver Geissen lädt am Montag zu "Unsere Lieblinge - Deutschlands größte Comedians" in SAT.1

14. März 2024. Ein Hoch auf uns und unsere Comedians! In "Unsere Lieblinge - Deutschlands größte Comedians" zeigt Oliver Geissen am Montag, 18. März, in SAT.1 wie lustig Deutschland ist: Von Loriot und den Knollennasen über Ottos Ottifanten bis hin zu Hape Kerkeling als Königin Beatrix - in 75 Jahren Bundesrepublik haben unsere Comedians für unvergesslich lustige Momente gesorgt. Aber wer bringt wirklich die ganze Nation zum Lachen und landet im Ranking der beliebtesten Comedians auf dem ersten Platz?

Kleiner Spoiler: Im Ranking der zwanzig lustigsten Comedians des Landes sind insgesamt 106 Comedypreise, 16 Deutsche Fernsehpreise und 16 Bambis vertreten.

Das ist "Unsere Lieblinge":

Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschlands feiert Oliver Geissen in der neuen SAT.1-Ranking-Show "Unsere Lieblinge" Deutschlands größte Comedians, Musik- und Film-Stars. Das Ranking unserer Lieblinge von Platz 20 bis Platz 1 fußt auf einer Forsa-Umfrage.

Produziert wird "Unsere Lieblinge" von der i&u TV Produktion GmbH.

"Unsere Lieblinge - Deutschlands größte Comedians" - am Montag, 18. März 2024 in SAT.1

"Unsere Lieblinge - Deutschlands größte Film-Stars" - am Montag, 25. März 2024 in SAT.1

"Unsere Lieblinge - Deutschlands größte Musik-Stars" - am Montag, 8. April 2024 in SAT.1

