SAT.1

2 x Bundesliga. 2 x live. SAT.1 zeigt Bayern - Stuttgart am Sonntag und Dortmund - Mainz am Dienstag

Unterföhring (ots)

2 x Fußball-Bundesliga in SAT.1: Der Sender überträgt innerhalb von drei Tagen zwei Partien live im Free-TV - auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Spitzenspiel am Sonntag. Zweiter gegen Dritter. FC Bayern München gegen VfB Stuttgart. Der Süd-Schlager am Sonntag, 17. Dezember, ist in der aktuellen Tabellenkonstellation ein echter Kracher. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Reporter Matthias Killing und Experte Stefan Kuntz berichtet ab 19:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Spiel zwei steigt am Dienstag, 19. Dezember, im Signal Iduna Park. Dort empfängt Borussia Dortmund am letzten Spieltag vor der Winterpause den Ligarivalen 1. FSV Mainz 05. Moderator Matthias Opdenhövel und Reporterin Andrea Kaiser melden sich um 19:50 Uhr aus Dortmund. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung. Stefan Kuntz analysiert als "ran"-Experte. Diese zusätzliche Live-Übertragung des Spiels Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Insgesamt umfasst die Vereinbarung vier Live-Spiele in der laufenden und der vergangenen Saison. Neu auf ran.de: Im "Interactive Feed" können die User:innen in Eigenregie Spielszenen noch mal anschauen und umfangreiche Live-Statistiken abrufen. "ran SAT.1 Bundesliga" live - auch auf Joyn und ran.de Sonntag, 17. Dezember, ab 19:00 Uhr: FC Bayern München - VfB Stuttgart Dienstag, 19. Dezember, ab 19:50 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell