SAT.1

Gewinnt ein Feuerwehrmann die SAT.1-Show "Das große Backen"?

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Feuerwehrmann, Hürdenläufer, angehender Grundschullehrer - und ambitionierter Hobbybäcker: Tom aus Thüringen ist ein Multitalent. Jetzt will der 21-Jährige die SAT.1-Show "Das große Backen" gewinnen und Deutschlands bester Hobbybäcker werden. Dabei steht ihm ab Mittwoch, 30. August, 20:15 Uhr, starke Konkurrenz gegenüber:

Die Lippstädterin Katharina (36) ist die erste Hobbybäckerin, die ihre eigenen Kreationen zu hundert Prozent glutenfrei backt. "Meine Leidenschaft zum Backen habe ich durch die Zöliakie-Diagnose (Glutenintoleranz) meiner Kinder entdeckt. Ich möchte der Welt da draußen zeigen, dass glutenfrei kein Verzicht ist."

Thomas, der in München lebende Franzose mit dem charmanten Akzent, liebt die Patisserie: "Mein Back-Idol ist der Patissier-Chef Philippe Conticini. Sein Paris-Brest (Brandteig gefüllt mit Haselnusskrokant-Buttercreme) und sein Grand Cru à la Vanille (Vanilletorte) sind sehr berühmt und unglaublich geschmackvoll. Von ihm habe ich viel gelernt."

Mit Monika (32) aus Chamerau (Bayern) ist erstmals eine schwangere Hobbybäckerin bei "Das große Backen": "Die Zeit im Backzelt konnte ich trotz besonderer Umstände richtig genießen."

Die zehn besten Hobbybäcker:innen Deutschlands kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes. Auch in dieser Staffel bewerten Bettina Schliephake-Burchardt, die Königin der Motivtorte, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, als Juror:innen die zuckersüßen Kreationen der Kuchen-Künstler:innen.

Die zehn Hobbybäcker:innen der elften Staffel im Überblick:

Monika (32), 93466 Chamerau (Bayern), Krankenschwester

Tom (21), 99334 Wachsenburg/Kirchheim (Thüringen), Student

Sabine (64), 64354 Reinheim (Hessen), Rentnerin

Katharina (36), 59558 Lippstadt (NRW), Hausfrau

Erika (21), 6025 Neudorf (Schweiz), Auszubildende

Isabel (32), 12057 Berlin, Verwaltungsfachangestellte

Isabella (21), 30455 Hannover (Niedersachsen), Regionsinspektorin

Sandra (37),47495 Rheinberg (NRW), Sachbearbeiterin

Theodor (43), 79415 Bad Bellingen (Baden-Württemberg), Education Manager

Thomas (44), 80539 München (Bayern), Patentprüfer

Weitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: https://www.sat1.de/tv/das-grosse-backen/kandidaten

Die Herausforderungen der ersten Folge:

Aufgabe: Das persönliche Lieblingsrezept Aufgabe (Technische Prüfung): Berliner Splitterbrötchen - nach einem Rezept von Christian Hümbs Aufgabe: Willkommen in meiner Welt: Die persönlichen Leidenschaften der Kandidat:innen neben dem Backen in Tortenoptik

Die Punktevergabe: Die Juror:innen können pro Aufgabe insgesamt bis zu 20 Punkte verteilen. Die Punktevergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der/die Hobbybäcker:in mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen. Der/die Kandidat:in mit der höchsten Punktanzahl bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche".

"Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

Preview: Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung steht ab 23. August 2023 die erste Folge bei Joyn PLUS+ zur Verfügung. In den Folgewochen ist mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview bei Joyn PLUS+ abrufbar.

"Das große Backen", die 11. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions, ab Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell