Zweitliga-Auftakt 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 am Freitag live in SAT.1

"ran"-Experte Stefan Kuntz erwartet Bundesliga-Atmosphäre auf dem Betzenberg

Unterföhring (ots)

Feiertag in der Pfalz: Nach vier Jahren Drittklassigkeit startet der 1. FC Kaiserslautern endlich wieder in der 2. Liga. Die "Roten Teufel" empfangen am Freitag, 15. Juli, zum Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Hannover 96. SAT.1 zeigt das Auftaktmatch und wieder weitere acht Spiele der Bundesliga-Saison live und exklusiv im Free-TV. "ran Fußball"-Experte Stefan Kuntz freut sich auf "eine sensationelle Stimmung auf dem Betzenberg": "Wenn der FCK es dann auch noch schafft, richtig Leistung auf den Rasen zu bringen, wird das ein Spiel, das eher Bundesliga- als Zweitliga-Atmosphäre haben wird." Die Lautern-Legende berichtet zusammen mit Moderator Matthias Opdenhövel und Reporter Matthias Killing am Freitag ab 19:00 Uhr live vom "Betze". Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie. "Das Selbstwertgefühl der Fans, Mitglieder, Spieler und auch Vereinsmitarbeiter steigt als Zweitligist natürlich deutlich an", erklärt Stefan Kuntz. "Allerdings ist das jetzt in der 2. Liga generell eine ganz neue Situation. Als Aufsteiger geht man ja mit einer gewissen Euphorie in die Saison, aber letztendlich kommt es immer auf die Leistung auf dem Rasen an. Diese unglaubliche Strahlkraft dieses Klubs hat mich als Spieler, aber auch Verantwortlicher immer getragen. Solange man all das in positive Bahnen lenken kann, ist das wirklich wunderbar." SAT.1 zeigt den Supercup RB Leipzig - FC Bayern München am 30. Juli sowie das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München am 5. August ebenfalls live ab 19:00 Uhr. Alle Spiele sind auch in UHD verfügbar. Das ganze Interview mit Stefan Kuntz und alle Infos zur Bundesliga auf ran.de.

