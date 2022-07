SAT.1

Bei Mickie Krause zu Hause: SAT.1 fährt ab dem 4. August jeden Donnerstag nach Malle

Unterföhring (ots)

Wie lebt Mickie Krause mit seiner Frau und den vier Kindern, wenn er nicht gerade am Ballermann "Schatzi schenk mir ein Foto" ins Mikro schmettert? Warum gibt es deutsche Obdachlose auf Mallorca? Und in welchen Luxushotels genießen Stars wie Robbie Williams oder die spanische Königsfamilie ihren Traumurlaub? In der neuen SAT.1-Dokutainment-Reihe "Unser Mallorca" zeigt Birgit Schrowange, was die Lieblingsinsel der Deutschen ausmacht und trifft viele deutsche Stars, die dort leben - ab Donnerstag, 4. August, jeweils 20:15 Uhr in SAT.1.

Die Moderatorin nimmt die Zuschauer:innen mit, wenn sie Schwimm-Legende Franziska van Almsick, Sänger Mickie Krause, Designer Thomas Rath, Schauspielerin Jenny Jürgens und Sternekoch Frank Rosin besucht oder mit einer Mädels-Clique Jungesellinnen-Abschied am Ballermann feiert. Sie entdeckt die schönsten Locations für ungestörten Luxusurlaub. Und Birgit Schrowange gibt Einblicke in das Leben von gestrandeten Rentnern, deutschen Obdachlosen auf Mallorca und spricht mit den Menschen, die hart arbeiten müssen, damit andere einen wunderschönen Urlaub erleben.

"Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" ab 4. August 2022, vier Folgen, donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von der Redseven Entertainment GmbH.

