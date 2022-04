Ab in den Urlaub. SAT.1 öffnet am Mittwoch, 4. Mai, den "Club der guten Laune"

Unterföhring (ots) - Ein dickes Plus für die kleinen großen Stimmen: "The Voice Kids" steigert sich Woche für Woche in SAT.1 und erreicht am Freitagabend sehr schöne 10,1 Prozent Marktanteil. Tolle 4,89 Millionen #VoiceKids-Fans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) verfolgen die vierte Folge der zehnten Staffel der ...

mehr