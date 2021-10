SAT.1

Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? SAT.1 zeigt neue Folgen der Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann ab 26. November 2021 immer freitags

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Zockerkönig Jörg Draeger und Moderator Daniel Boschmann gehen aufs Ganze! Ab dem 26. November 2021 wird immer freitags um 20:15 Uhr wieder um Umschläge, Kisten und Tore gezockt. SAT.1 zeigt drei neue Folgen der Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" in der Prime Time. Für die Kandidat:innen geht es um Geld- und Sachpreise, aber auch um die schönste Niete im deutschen Fernsehen: den Zonk.

Jörg Draeger: "Der Zonk und ich, das ist eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen. Wir sind eins, das ist es auch, was damals den Erfolg von 'Geh aufs Ganze!' ausgemacht hat. Ich habe diese Sendung nicht nur moderiert, ich habe sie wie mein eigen Fleisch und Blut geliebt. Jahrelang habe ich mir gewünscht, eine Neuauflage zu machen. Ich habe mir vorgenommen, dass die nostalgische Euphorie der Neunziger mit dem standhält, was ein modernes Format leisten muss."

Daniel Boschmann: "Das wird episch! Ich mache Praktikum beim Lord of Zonk, beim König des Zockens, dem Mann mit dem Zaubersakko. Ich habe schon oft gesagt: Ich habe mir bei Jörg Draeger viel abgucken können und die Sendung damals locker 3716262718 Mal gesehen. Ich freue mich! 'Geh aufs Ganze!' mit Jörg auf der ganz großen Bühne und ich passe auf, dass er nicht alles gewinnt."

Gut gezockt oder schlecht gezonkt?

Bei "Geh aufs Ganze!" werden Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler:innen zunächst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig? Wer wird aufs Glatteis geführt? Jede und jeder Gewinner:in hat am Ende die Chance, den erspielten Preis im Big Deal zu setzen, um den Hauptgewinn der Show abzuräumen oder doch noch mit dem Zonk als Trostpreis nach Hause zu gehen.

"Geh aufs Ganze!" - drei Folgen, ab 26. November 2021, immer freitags, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #GehaufsGanze

Pressekontakt: Kevin Körber Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Producing & Editing Stephanie Bruchner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell