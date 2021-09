Platzhirsche zittern vor der Füchsin ... in "The Taste" am Mittwoch, 8. September 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1

SAT.1

Ihre Spezialitäten sind Wildschwein-Dim-Sum mit Knollengemüse oder geeiste Erdnussschnitten mit Salzkaramell und hausgemachtem Vanilleeis. Sie kommt "aus der Ecke vom Schwarzwald, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen." Moderatorin Angelina Kirsch stellt die erste Gastjurorin bei "The Taste" 2021 vor: Spitzenköchin Viktoria Fuchs führt ihren Familienbetrieb im Münstertal in sechster Generation, seit diesem Jahr hat sie den Grünen Stern des Guide Michelin für nachhaltige Gastronomie.

Schon 2020 überraschte Viktoria Fuchs bei "The Taste" als Gastjurorin mit "fuchsteufelswilden" Lieblingszutaten. Die Anspannung vor dem ersten Teamkochen steigt diesmal bei den Kochtalenten genauso wie bei den Coaches. "Jetzt werd' ich nervös, ich werde wirklich nervös", so Alexander Herrmann. Besonders aufregend ist es für Tim Raue, er verrät: "Also, wenn ich im Fernsehen eine Achillesferse habe, dann ist das das erste Kochen bei 'The Taste' mit dem ersten Gastjuror. Weil ich da bis jetzt immer verloren habe." Frank Rosin stöhnt ebenfalls: "Du hast keinen blassen Schimmer, was dieser Gastjuror will, möchte, schmeckt. Das ist wie zocken!"

Schwarzwurzel mit Radicchio oder Topinambur mit Haselnuss ... Können die 16 Hobby- und Profiköch:innen mit diesen herbstlichen Aromenkombinationen ein vollmundiges "Mhhhhhhh" bei Viktoria Fuchs hervorrufen?

