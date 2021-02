SAT.1

Claudia Obert, Alessia Herren, Julian Evangelos, Micalea Schäfer - wer ist die hellste Kerze auf der Torte? Am Freitag feiert SAT.1 das Finale von "Die Festspiele der Reality Stars"

Unterföhring (ots)

17. Februar 2021. Arschgeweih oder Speckfalte? Die selbsternannte Photoshop-Queen Lisha ist sich nicht sicher, als sie ein gefälschtes Instagram-Bild von Wayne Carpendale identifizieren soll. Und Jade Britani Übach lehrt uns eine einfache Methode, teure Parfums zu identifizieren: "Welches am besten riecht, ist das günstigste!". Im Finale von "Die Festspiele der Reality Stars"? am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 kämpfen Lisha und Jade, gegen Claudia Obert, Micaela Schäfer, Hubert Fella, Lou, Julian Evangelos, Ginger Costello-Wollersheim, Marco Cerullo und Alessia Herren. Wer meistert die schrägen Aufgaben der Moderatoren Olivia Jones und Jochen Schropp am besten?

Der Verlierer jedes Spiels bekommt eine Reality-Star-würdige Abreibung: Feinste Sahne direkt ins Gesicht. "Tortinator" Mario Basler bereitet schon mal Torten-Wurfgeschosse vor.

Wer wird Tagessieger oder Tagessiegerin und tritt im großen Finale gegen die Gewinner der ersten beiden Ausgaben, Aaron Königs und Calvin Kleinen, an? Wer ist wirklich die allerhellste Kerze auf der Winter-Torte?

Die Show wird produziert von RedSeven Entertainment.

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze? Winter Edition", die dritte Folge, am 19. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

