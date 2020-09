Fuchsteufelswilde Verführung bei "The Taste" - am Mittwoch, 16. September 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

SAT.1

"Willkommen im Wald" ist ein Thema in der dritten Folge von "The Taste", bei dem Waldbeeren im Vordergrund stehen. "Seid jung, seid wild, seid fuchsteufelswild!", lautet dazu die Aufforderung von Gastjurorin Viktoria Fuchs. Alexander Herrmann sieht das bei Jonas' (27, aus Surberg) Probierlöffel noch nicht umgesetzt: "Der Jonas ist noch nicht auf dem Punkt zu verstehen, ab wann etwas frech wird. Viki wollte Sauce, und sie wollte frech, und sie wollte was Neues, was Gewagtes, was Kreatives ... Eigentlich wollte sie sagen: 'Verführ mich! Aber nicht mit den klassischen Anmachsprüchen!'" Also müssen noch ein paar weitere Zutaten in Jonas' Löffelgericht, rät Alexander Herrmann: "... und jetzt gleich mit 'ner Prise Salz würzen. Aaaaaah!!! A PRISE! ALTER!!!"

So starten die Teams in die dritte Folge von "The Taste" am Mittwoch, 16. September 2020: Team Tim Raue (Rot): Cora (36) aus Berlin, Yassin (28) aus Fürstenfeldbruck, Yvonne (37) aus Saarbrücken Team Alex Kumptner (Grün): Ilona (64) aus Köln, Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) aus München, Jan Michael (38) aus Dortmund Team Frank Rosin (Blau): Lea (26) aus Fulda, Jan (20) aus Bochum, Lars (41) aus Kiedrich Team Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Mario (32) aus Langenfeld, Jonas (27) aus Surberg, Lara (34) aus Köln

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Hashtag: #TheTaste2020 Infos und Bilder erhalten Sie in der SAT.1-Presselounge unter: presse.sat1.de/thetaste.

