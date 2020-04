SAT.1

Neuer Staffelbestwert: 20,8 Prozent Marktanteil für "Promis unter Palmen"

Tagesmarktführung für SAT.1

Unterföhring (ots)

In der fünften Woche erzielt die SAT.1-Reality-Show "Promis unter Palmen" erneut den Prime-Time-Sieg und holt mit 20,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern den Staffelbestwert (Bestwert bislang: 20,6 Prozent am 8.4.2020). SAT.1 ist wieder Tagesmarktführer am Mittwoch mit starken 12,8 Prozent (Z. 14-49 J.). 6,64 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) verfolgen insgesamt die Sendung. Im Anschluss erreicht "Promis Privat" hervorragende 17,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

Bereits am Mittwochmorgen punktet das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit starken 17,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.), die verlängerte Stunde erreicht sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

