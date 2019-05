SAT.1

Comeback-Chance für Rausflieger! Welcher Koch setzt sich durch im Online-Spezial "Top Chef Germany - Die letzte Chance" und holt die Wildcard fürs Finale?

"Bitte pack' deine Messer und geh" - das ist der Satz, der die Träume der "Top Chef Germany"-Köche platzen lässt. Alles aus und vorbei? Ab heute Abend um 20:15 Uhr kämpfen in SAT.1 zwölf teils hochdekorierte Profi-Köche um den Titel "Top Chef Germany", 50.000 Euro und ein Porträt im Food-Magazin "Der Feinschmecker". Am Ende jeder Folge müssen einige Kandidaten ihre Sachen packen und die Show verlassen - doch für die ausgeschiedenen Kandidaten gibt es noch eine allerletzte Comeback-Möglichkeit: Im Online-Spezial "Top Chef Germany - Die letzte Chance" haben die Profi-Köche, die die Jury nicht von sich überzeugen konnten, eine letzte Option auf den Einzug ins Finale. Moderator Daniel Boschmann erklärt den Ablauf: "Auch wer ausgeschieden ist, hat immer noch die Chance, 'Top Chef Germany 2019' zu werden. Die Verlierer treten in Duellen gegeneinander an. Der Gewinner dieser Challenge schafft es in die nächste Runde des Online-Spezials 'Top Chef Germany - Die letzte Chance', in der er gegen den nächsten ausgeschiedenen Kandidaten antritt. Am Ende bleibt ein ausgeschiedener Profi übrig, der sich damit sein Ticket für das Finale erkocht hat." Entscheidend ist bei dieser Aufgabe nur die Meinung von "Top Chef"-Juror und 2-Sternekoch Peter Maria Schnurr. "Top Chef Germany - Die letzte Chance" ist exklusiv auf www.topchefgermany.de zu sehen. ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Sandra Scholz Tel. +49 (89) 9507-1121 Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

