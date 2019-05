SAT.1

Best of Bully: Wiedersehen mit Winnetou und Captain Kork in "Bullyparade - Der Film" am 13. Mai in SAT.1

7. Mai 2019. Die Blutsbrüder reiten wieder: Rick Kavanian, Michael "Bully" Herbig und Christian Tramitz (im Bild, v.l.n.r.) holen ihre Kultfiguren aus der "Bullyparade" mit extra hoher Gag-Dichte für das Kinorevival zurück. Dafür schlüpft Deutschlands erfolgreichstes Comedy-Trio erneut in nicht weniger als 26 seiner Lieblingsrollen. Wird Winnetou seine "Apachelorette" finden, Sissi ihr neues Schloss gefallen und Captain Kork den "Planeten der Frauen" retten? Das zeigt SAT.1 in "Bullyparade - Der Film" am Montag, 13. Mai 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Der Film ist ein Jubiläumsgeschenk für die alten Fans - und davon gibt's nicht wenige: 'Der Schuh des Manitu' (2001) und '(T)Raumschiff Surprise - Periode 1' (2004) basierten auf Figuren der Bullyparade und lockten knapp zwölf und über neun Millionen Menschen ins Kino - für deutsche Filme unfassbare Zahlen, die so nie wieder erreicht wurden." DOMINIK PETZOLD, AZ

"Bullyparade - Der Film" Am Montag, 13. Mai 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland 2017 Genre: Komödie Regie: Michael Herbig

