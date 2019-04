SAT.1

Super Mario! "The Biggest Loser"-Kandidat triumphiert mit einer Gewichtsabnahme von 101,4 Kilo

Starke 13,9 Prozent Marktanteil für das Prime-Time-Finale in SAT.1

Rekorde über Rekorde! Mit einer Abnahme von unglaublichen 101,4 Kilo und damit 51,71 Prozent seines Ausgangsgewichts setzt Mario (39) aus Großweitzschen/Sachsen im Finale von "The Biggest Loser" am Sonntagabend eine neue Bestmarke (Startgewicht: 196,1 Kilo). Und bleibt damit seiner Linie treu: Bereits beim allerersten Wiegen im andalusischen Abnehm-Camp im September 2018 trotzte er der Waage spektakuläre 17,6 Kilo ab - mehr als jeder andere Kandidat zuvor. Eine Topleistung zeigt "The Biggest Loser" auch in Sachen Quote: Das Prime-Time-Finale erreicht in SAT.1 starke 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (Z. ab 3: 2,57 Mio.). Im Vorfeld überzeugt bereits "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" zum Start der neuen Folgen mit sehr guten 11,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14-49-jährigen Zuschauer.

Den zweiten Platz im großen Abnehm-Wettkampf erkämpft sich Julian (26, aus Werl/Nordrhein-Westfalen) mit einer Gewichtsabnahme von 86,0 Kilo und 50,86 Prozent seines Startgewichts (169,1 Kilo). Auf Rang drei landet Michael (49, aus Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen): Er startete mit 151,1 Kilo in den Wettkampf und rang der Waage insgesamt 75,5 Kilo ab. Das entspricht einer prozentualen Abnahme von 49,97 Prozent. Den vierten Platz sicherte sich Melanie (41, aus Bingen am Rhein/Rheinland-Pfalz), die mit 130,6 Kilo an den Start ging. Im Finale brachte sie nur noch 68,7 Kilo auf die Waage und reduzierte ihr Ausgangsgewicht um 47,40 Prozent.

Die Wiederholung des Finales von "The Biggest Loser" zeigt SAT.1 Gold am Donnerstag, 2. Mai 2019, um 20:15 Uhr.

