Luke Mockridge feiert die 90er mit David Hasselhoff, Caught in the Act und DJ Bobo - in seiner neuen Prime-Time-Show "LUKE! Die 90er und ich" am Freitag, 17. November, in SAT.1

1 weiterer Medieninhalt

Michael Jackson, Red Hot Chilli Peppers, Aqua ("Barbie Girl"), Die Fantastischen Vier, Rammstein, Inner Circle ("Sweat (A La La La La Long)"). Luke Mockridge setzt der Musik der 90er in seiner neuen Prime-Time-Show "LUKE! Die 90er und ich" ein Denkmal - am Freitag, 17. November 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1. Der... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Michael Jackson, Red Hot Chilli Peppers, Aqua ("Barbie Girl"), Die Fantastischen Vier, Rammstein, Inner Circle ("Sweat (A La La La La Long)"). Luke Mockridge setzt der Musik der 90er in seiner neuen Prime-Time-Show "LUKE! Die 90er und ich" ein Denkmal - am Freitag, 17. November 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1. Der Entertainer singt sich quer durch sein Lieblingsjahrzehnt und mit seinen Studio-Gästen David Hasselhoff, Caught in the Act und DJ Bobo. "Auch wenn die Musik der 90er manchmal ein bisschen trashig war, war sie doch sehr gute Laune-mäßig", findet Luke Mockridge. "Der Singer-Songwriter-Pop von heute ist oft recht depri. So ein guter, alter 'The Rigga Ding Dong Song' oder 'We're Going To Ibizia' hebt die Laune dann doch." Für das musikalische 90er-Flair sorgen die Heavytones als Studioband.

Neben der akustischen Zeitreise nimmt Luke Mockridge die Zuschauer bei "LUKE! Die Woche und ich" in Video-Beiträgen, Studio-Aktionen und im Gespräch mit seinen weiteren Gästen, u.a. Talk-Lady Sonja Zietlow, "Quatsch Comedy Club"-Gründer Thomas Hermanns, Komikerin Hella von Sinnen und "Steve Urkel"-Stimme Santiago Ziesmer, mit zurück in die 90er.

"LUKE! Die 90er und ich" - am Freitag, 17. November 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1 Weitere Bilder aus der Show gibt es unter www.presse.sat1.de Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Johanna Brinkmann Tel. +49 [89] 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell