INSEAD lanciert Master in Finance: ein globaler Startplatz für die nächste Generation von Führungskräften im Finanzbereich

Das innovative 14–16-monatige Programm verbindet akademische Exzellenz, technische Strenge, KI-gesteuertes Lernen sowie unübertroffene Arbeitgeberkontakte an den INSEAD-Standorten in Frankreich, Singapur und Abu Dhabi.

INSEAD, die „Business School for the World", kündigte heute die Einführung seines neuen Master in Finance (MIF) an, ein innovativer Abschluss vor der Berufserfahrung für Hochschulabsolventen und junge Berufstätige.

Der INSEAD MIF wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach Finanzfachleuten zu befriedigen, die technische Kenntnisse mit interkultureller Flexibilität, globalem Geschäftssinn und Führungsqualitäten kombinieren. Er spiegelt sowohl die Marktnachfrage als auch die DNA von INSEAD in der Ausbildung von Führungskräften wider. Dieses Vorpraktikum zielt darauf ab, die Führungskräfte im Finanzbereich von morgen zu formen.

Ausbildung von Führungskräften für eine sich wandelnde Finanzwelt

Aufbauend auf dem Erfolg von INSEADs Master in Management (MIM) sowie der jahrzehntelangen Erfahrung mit weltweit führenden MBA- und Executive-Education-Programmen ist die Einführung des MIF eine strategische Antwort auf den Wandel des globalen Finanzsektors, der durch digitale Innovationen, Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die Nachfrage nach agilen, grenzüberschreitenden Talenten angetrieben wird.

Unternehmen auf der ganzen Welt suchen Fachleute, die Finanzwissen mit Anpassungsfähigkeit, einer globalen Perspektive und Führungsqualitäten verbinden. Gleichzeitig sind viele Berufseinsteiger auf der Suche nach einem soliden, global relevanten Finanzprogramm – eine Chance, auf die INSEAD entschieden reagiert hat.

Dieser neue Studiengang reiht sich in das starke Finanzportfolio von INSEAD ein, das durch den Executive Master in Finance (EMFIN) und Flaggschiff-Programme für Führungskräfte wie Finance for Executives, Advanced International Corporate Finance und Strategic Management in Banking verankert ist. Gemeinsam bieten diese Programme ein umfassendes Angebot, welches Talente von der Einstiegsebene bis zu erfahrenen Führungskräften unterstützt.

„Die Fähigkeiten, die Fachleute auszeichnen, entwickeln sich weiter. Es reicht nicht mehr aus, technisch kompetent zu sein – künftige Führungskräfte müssen auch global denken können, analytisch denken und sich schnell an Veränderungen anpassen können. Das Finanzwesen erfordert heute mehr als nur technisches Fachwissen, es verlangt Führungsqualitäten, Belastbarkeit und eine globale Denkweise", sagt Mark Stabile, Dean of Degree Programmes. „Das INSEAD MIF ist darauf ausgerichtet, diese Nachfrage zu befriedigen und agile, verantwortungsbewusste und global denkende Fachleute auszubilden, die bereit sind, vom ersten Tag an etwas zu bewirken."

Ein globales Programm, das in Finanzzentren durchgeführt wird

Das MIF wird an mehreren erstklassigen INSEAD-Campus in oder in der Nähe von wichtigen Finanzzentren – Fontainebleau (bei Paris), Singapur und Abu Dhabi – angeboten. Studierende beginnen ihre Reise in Europa und wechseln anschließend nach Asien, eine Struktur, die sich nahtlos an die Einstellungszyklen und Praktikumsmöglichkeiten anpasst. Diese einzigartige Multi-Campus-Erfahrung stellt sicher, dass die Absolventen eine wirklich grenzenlose Perspektive entwickeln und die Fähigkeit haben, sich über Kontinente hinweg zu behaupten.

Lehrplan: Akademische Exzellenz trifft auf KI-getriebene Innovation

Das INSEAD MIF bietet jungen Berufstätigen (21–25 Jahre) eine umfassende, aktuelle Ausbildung im Finanzbereich und bereitet Studierende darauf vor, in einem Sektor zu führen, der durch KI sowie globale Veränderungen umgestaltet wird. Führungsqualitäten, Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit und eine breitere Perspektive – entwickelt durch Themen wie Strategie und globale Wirtschaft – sind wichtiger denn je.

AI ist in den gesamten Lehrplan integriert. Zu den Kernkursen gehören maschinelles Lernen und auf den Finanzsektor zugeschnittene Technologie. Viele andere Kurse werden ebenfalls KI nutzen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Grundlagen liegt, einschließlich technischer Inhalte.

Studierende können zwischen drei maßgeschneiderten Kursen wählen:

Investment Banking – umfasst Karrieren in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Private Equity und verwandten Bereichen.

Wealth Management – konzentriert sich auf Karrieren in den Bereichen Investitionen, Handel und andere Kapitalmarktfunktionen.

Ein flexibler generalistischer Weg ist ebenfalls möglich.

Die Lernerfahrung wird durch von Praktikern geleitete Workshops, Simulationen und Führungstraining bereichert, was die DNA des INSEAD-MBA widerspiegelt. Dadurch wird sichergestellt, dass Studierende nicht nur über fundiertes technisches Fachwissen verfügen, sondern auch in der Lage sind, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen, Entscheidungen zu beeinflussen und effektiv zu führen.

Studierende profitieren zudem von der Flexibilität: Nach den Praktika können sie für ein letztes Semester zu Wahlfächern zurückkehren, die auf ihre sich entwickelnden beruflichen Ambitionen zugeschnitten sind.

Hervorragende Konnektivität mit Arbeitgebern

Die Integration von Arbeitgebern ist ein zentraler Pfeiler des Programms, der Studierenden einen hervorragenden Zugang zu Arbeitgebern und Branchennetzwerken an den weltweiten Standorten sowie Finanzzentren des INSEAD ermöglicht. Der Lehrplan stellt sicher, dass sie frühzeitig auf Bewerbungen für Praktika vorbereitet werden, während starke Karrieredienste und Verbindungen Wege zu Top-Firmen in den Bereichen Investment Banking, Private Equity, Risikokapital, Fintech sowie Beratung eröffnen.

Unterstützt durch das globale Alumni-Netzwerk von INSEAD

Absolventen werden Teil einer der weltweit stärksten Alumni-Gemeinschaften mit über 70 000 Fachleuten in mehr als 180 Ländern. Dieses lebenslange Netzwerk bietet Mentoring, Karriereberatung, Investitionspartnerschaften sowie globale Möglichkeiten und bietet Nachwuchstalenten nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Kooperationen, Unternehmungen sowie Führungsmöglichkeiten während ihrer gesamten Laufbahn.

Eine Startrampe für Führungskräfte in der Finanzbranche

Die Einführung des MIF stärkt die Position von INSEAD als weltweiten Vorreiter der Managementausbildung. Mit der Aufnahme dieses Programms in das Portfolio der Studiengänge (MIM, MBA, EMBA, EMBA Flex, EMFIN und EMC) bietet INSEAD nun eine komplette Lernreise vom Berufseinstieg bis zur Vorstandsetage.

„In einer Welt, in der sich das Finanzwesen mit beispielloser Geschwindigkeit entwickelt, sind wir stolz darauf, einen zukunftsfähigen Studiengang einzuführen, der die akademische Strenge, das einzigartige globale Umfeld sowie das Führungserbe von INSEAD vereint", sagte Francisco Veloso, Dekan von INSEAD. „Das MIF ist ein mutiger Schritt nach vorn bei der Vorbereitung der nächsten Generation verantwortungsbewusster Führungskräfte im Finanzbereich."

Die Bewerbungsfrist beginnt im Juni 2026. Weitere Informationen finden Sie auf: www.insead.edu/mif

Die allererste Kohorte wird im August 2027 beginnen.

