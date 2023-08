ONE

Start von 3. Staffel der ONE-Koproduktion „Parlament“

Weitere Serien-Highlights im Herbst

Bislang erfolgreichstes Jahr von ONE

Die preisgekrönte deutsch-französische Politsatire „Parlament“, die der ARD-Sender ONE gemeinsam mit WDR, SWR und France Télévision produziert, startet Ende Oktober in die dritte Staffel. Neben „Parlament“ gibt es zahlreiche weitere Serien-Highlights im Herbst in ONE, darunter die 2. Staffel von „Professor T“ und die italienische Fußball-Serie „One Captain“. 2023 ist bislang das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von ONE mit einem linearen Marktanteil von 1,1 Prozent und jeweils 1,3 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Auch in der ARD-Mediathek ist ONE noch erfolgreicher geworden: Im Mediatheks-Channel des Senders konnten die Abrufzahlen im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 40 Prozent gesteigert werden.

Ingmar Cario, ONE-Programmchef und stellv. WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: „ONE hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als feste Adresse für die Zuschauerinnen und Zuschauer und dabei insbesondere für Fiction-Begeisterte etabliert. Die Älteren suchen und finden ONE vor allem im linearen TV, die Jüngeren nutzen unsere Serien und Filme mehr und mehr in der ARD-Mediathek. An diesen Erfolg möchten wir im Herbst mit neuen Highlights im Programm anknüpfen.“

Zu diesen Highlights gehören neben „Parlament“ und einer neuen Staffel „Bauerfeind“ zahlreiche Serien und Filme, die teilweise als deutschen TV-Premieren angeboten werden.

ONE-Eigenproduktionen

„Parlament“

Auch in der 3. Staffel wird in der deutsch-französischen Politsatire mit liebevollem Spott auf das komplizierte Gebilde der EU-Institutionen geblickt. Samy (Xavier Lacaille) ist in Straßburg vom Assistenten zum „Politischen Berater“ im EU-Parlament herangewachsen und lässt nun gern alle von seinem Wissen als „alter Hase“ profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: Er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission! Gleichzeitig rumort es hinter den Kulissen: Wer wird Michels Nachfolger als Parlamentspräsident? Bündnisse von gestern zerbrechen und eine missverständliche Äußerung kann einen ungeahnten Krieg entfachen. Das deutsche Ensemble hat sich um namenhafte Neuzugänge vergrößert: Mit dabei sindneben Martina Eitner-Acheampong und Johann von Bülow nun Martin Brambach, Karin Hanczewski und Soma Pysall.

Ab dem 30.10. stehen alle Folgen in der ARD-Mediathek und werden ab dem 6.11. montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in ONE ausgestrahlt.

„Bauerfeind“ ist zurück

„Bauerfeind“ - der Talk mit Platz für Fun und Fakten, Gags und Gäste geht in eine neue Runde: Ab dem 31.08. sendet ONE immer donnerstags um 21:30 Uhr sechs neue Folgen der Talkshow – mit der bewährten Mischung aus ungewöhnlichen Gästekonstellationen, spannenden Themen und der ganz persönlichen Sicht von Katrin Bauerfeind. Die Moderatorin freut sich diesmal unter anderem auf Schauspieler Charly Hübner, die Moderatorinnen Lola Weippert und Linda Zervakis, den TV-Kuppelkönig Ralf Schmitz, Internet-Ikone El Hotzo und DJ-Legende Westbam.

Die Serien-Premieren

Am Krimi-Mittwoch präsentiert ONE ab 20:15 Uhr als Free-TV-Premieren „Adam Dalgliesh - Scotland Yard“, die zweite Staffel von „Professor T“, sowie schon am Dienstag „Agatha Christie: Mörderische Spiele - Die 70er“.

Den Auftakt macht am 27.09. die erste Staffel der Neuverfilmung dreier Erfolgsromane der britischen Schriftstellerin P. D. James aus der Reihe „Inspector Dalgliesh Mysteries“. In der Hauptrolle spielt Bertie Carvel den Scotland-Yard-Inspektor mit Hang zur Poesie, Adam Dalgliesh.

Am selben Abend startet die zweite Staffel der britischen Adaption der flämischen Krimiserie „Professor T“: Ben Miller verkörpert den brillanten, aber eigenwilligen Professor Jasper Tempest. Mit seinen einzigartigen forensischen Analysen hilft er der Polizei von Greater Cambridge bei der Aufklärung einer Reihe komplizierter Verbrechen.

Ab 31.10. springt die französische Agatha Christie-Adaption „Mörderische Spiele“ am Dienstagabend um 20:15 Uhr in ein neues Zeitalter: ONE zeigt zehn Folgen von „Agatha Christie: Mörderische Spiele - Die 70er“.

Am Comedy-Donnerstag setzt ONE die Tradition erfolgreicher österreichischer Comedy-Serien mit „Walking on Sunshine“ fort und zeigt die ersten beiden Staffeln um den zum Wetter strafversetzten Star-Moderator Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) als deutsche Free-TV-Premiere in Doppelfolgen ab dem 19.10.2023.

Im Oktober zeigt ONE dann die Mini-Serien „One Captain“ und „Golden Boy“ über das bewegte Leben von Profi-Fußballern. Und über den gesamten Herbst zahlreiche europäische Film-Highlights. Mehr dazu unter https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2023/08/20230816_one_highlights.html

ONE zeigt alle nicht-deutschsprachigen Produktionen auch im Originalton.

Das gesamte Programm von ONE gibt es in der Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/one

