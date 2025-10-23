ARD Das Erste

Goldene Hochzeit im "Sturm der Liebe": ein Fest mit besonderen Gästen zur 4500. Folge

Hildegard und Alfons Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen und Sepp Schauer) feiern Goldene Hochzeit und begrüßen fünf besondere Gäste am Fürstenhof, die extra für die Feierlichkeiten anreisen: Sohn Alexander (gespielt von Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (gespielt von Marcel Zuschlag), Clara Lechner (gespielt von Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (gespielt von Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (gespielt von Johann Schuler).

Die ARD-Erfolgstelenovela hat nach ihrem 20. Geburtstag noch einen weiteren Grund zum Feiern: Voraussichtlich am 18. November 2025 wird die 4500. Folge ausgestrahlt. Im Zentrum der Jubiläumsfolge stehen Hildegard und Alfons Sonnbichler, die zu ihrem 50-jährigen Hochzeitsjubiläum noch einmal vor den Altar treten.

"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen", pflichtet Antje Hagen bei. "Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."

Ein bewegender Moment ist die Hochzeitsfeier auch für Dr. Michael Niederbühl (gespielt von Erich Altenkopf), denn nach 16 Jahren voller Liebe, Freundschaften und medizinischer Notfälle verlässt Erich Altenkopf die ARD-Telenovela. Doch bevor er geht, trägt er den Sonnbichlers zu ihrer Goldenen Hochzeit sein Lied "Unsere Liebe" am Klavier vor: "Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf - vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!", sagt Erich Altenkopf bei den Dreharbeiten zur Folge 4500.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der Mediathek zu sehen, ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.

