Erfolgreicher Staffelabschluss: ARD-Quiz "Gefragt - Gejagt" beendet Jagd-Saison mit Rekordquote in der jüngeren Zielgruppe

Ein letztes Mal in diesem Jahr heißt es, "Die Jagd beginnt": Eine bewegende und erfolgreiche Staffel der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" geht heute, am Freitag, 4. Oktober, im Ersten zu Ende. Nach fünf Monaten, 95 Folgen, einem Radio-Special sowie zwei Primetime-Specials gehen Moderator Alexander Bommes und die Quiz-Elite in die Winterpause. Doch das tägliche Ratevergnügen geht weiter: Alexander Bommes übergibt den Staffelstab an Kai Pflaume, der ab Montag, 7. Oktober, mit "Wer weiß denn sowas?" für die nächsten Monate das Quiz am Vorabend übernehmen wird.

Die beliebte Quiz-Show "Gefragt - Gejagt" konnte erneut mit starken Quoten überzeugen: Bei den 20- bis 59-Jährigen glänzte das Format mit einem Bestwert und 13,2 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum erreichte die aktuelle Staffel 16,8 Prozent Marktanteil und 2,231 Millionen Reichweite bei den Zuschauenden. Die erfolgreichste Folge der Staffel brillierte am 12. Juli mit einem Marktanteil von 19,1 Prozent und erreichte 2,593 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Gesamtpublikum. Die beliebte "Radiowoche", die sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Quizshow etabliert hat und die dieses Jahr in Doppelfolgen ausgestrahlt wurde, erzielte erneut hervorragende Werte mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 18 Prozent im Gesamtpublikum.

Der überraschend während der Staffel verstorbene Jäger Klaus Otto Nagorsnik alias "Der Bibliothekar" wird den Fans und Rateprofis vor den Bildschirmen noch lange in Erinnerung bleiben. Mit einem emotionalen Moment verabschiedete sich das Team im Rahmen des Quizmarathons am 20. Juli von ihrem Kollegen, der die Quizshow von Beginn an mitprägte.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

