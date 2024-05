EM-Fieber auf allen Kanälen: Der ARD-Thementag zur Fußball-EM am Mittwoch, 5. Juni 2024

ARD Das Erste

Neun Tage vor dem Anpfiff zur UEFA Euro 2024 feiert die ARD die Heim-EM mit einem crossmedialen Thementag auf allen Ausspielwegen und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Sportgroßereignis ein. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Mit dem ARD-Thementag starten wir das Warm-up für die Fußball-EM im eigenen Land. Wir wünschen uns ein friedliches Fußballfest, das die Menschen generationsübergreifend begeistert. Dazu wollen wir mit vielfältiger Berichterstattung auf all unseren Kanälen beitragen." Die Highlights des ARD-Thementags bilden zwei Dokumentationen für Das Erste und die ARD Mediathek: "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?" (BR) mit Esther Sedlaczek und "Einigkeit und Recht und Vielfalt. Die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation" (WDR) mit Philipp Awounou sowie der Podcast "Sportschau EM Update" mit Tobi Schäfer. Ein "ARD DeutschlandTrend Extra" gibt einen Einblick in die EM-Stimmung im Land. Die Ergebnisse werden u. a. in den ARD-Hörfunkwellen und den Social-Media-Kanälen der ARD veröffentlicht. Esther Sedlaczek: "Ich freue mich sehr, dass unsere Doku das Herzstück des ARD-Thementags zur Fußball-EM ist. Es war eine Reise durch Deutschland mit unterschiedlichen Facetten und Emotionen, mit viel Vorfreude auf die EM, aber auch nachdenklichen Tönen. Eines aber habe ich bei allen gespürt - den Glauben an die verbindende Kraft des Fußballs. Die EM 2024 wird sicher eine neue Geschichte schreiben, ein zweites Sommermärchen wäre eine Gute." Der ARD-Thementag am 5. Juni im Überblick: Fernsehen und ARD Mediathek: 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab 1. Juni der ARD Mediathek: Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024? | Doku mit Esther Sedlaczek (BR) Kann es zur UEFA Euro 2024 wieder ein fröhlich-friedliches Sommermärchen geben? Esther Sedlaczek nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Deutschland und zeichnet ein sportliches, unterhaltendes und nachdenkliches Bild zur Lage der "Fußball-Nation". Sie trifft Prominente wie Julian Nagelsmann, Annalena Baerbock, Bastian Schweinsteiger und Joachim Löw, begegnet Fans und besucht Austragungsorte. Sie beschäftigt sich aber auch mit der Frage, ob der Fußball im Jahr 2024 wirklich noch eine Gesellschaft verbinden kann, die sich in vielem fast schon unversöhnlich gegenübersteht. 21:30 Uhr im Ersten und bereits ab 1. Juni der ARD Mediathek: Einigkeit und Recht und Vielfalt. Die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation (WDR) Im Jahr 2024 ist eine multikulturelle Nationalmannschaft selbstverständlich. Zur Zeit des sogenannten "Sommermärchens" 2006 sah das noch ganz anders aus. Was ist in diesen knapp 20 Jahren in diesem Land passiert? Und welche Rolle kann eine vielfältige Nationalmannschaft im Einwanderungsland Deutschland haben? Mit Gerald Asamoah, Shkodran Mustafi und Jonathan Tah kommen Nationalspieler über drei Spieler-Generationen hinweg zu Wort. Die Magazine im Ersten bereichern den Thementag mit vielfältigen Beiträgen und Interviews, darunter das "ARD-Morgenmagazin" sowie die Kurzformate "Sportschau vor acht: Neues von der Nationalmannschaft" und "Wirtschaft vor acht". Mit zahlreichen Beiträgen beteiligen sich auch die Dritten Programme am Thementag. Unter anderem wird Sportschau-Moderator Alexander Bommes als Gast bei "DAS!" im NDR Fernsehen auf das bevorstehende Turnier blicken. Reporter Stefan Ganß wird bei "MDR UM 4" nicht nur den ältesten Volunteer der EM vorstellen, sondern auch eine der jüngsten. Beide stammen aus Leipzig, einer der Gastgeber-Städte des Turniers. Auch die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen wird sich am 5. Juni mit der EM befassen. Junge Fußball-Fans kommen bei KiKA auf ihre Kosten: Noch bis 6. Juni können Kinder in der KiKA-Player-App auf Ticketjagd für UEFA Euro 2024 gehen. Rund um den ARD-Thementag stellt KiKA auf seinen digitalen Ausspielwegen Fußball-Inhalte ins Schaufenster. Angebote wie "KiKA LIVE: Wer gewinnt die Fußball-EM?" (KiKA), die "Checkerin Marina: Der Fußball-Check" (BR) oder die vierteilige Doku-Reihe "FC Internat - Fußball ist unser Leben" geben Kindern unterschiedlichen Alters interessante Einblicke in die Welt des Fußballs. Die ARD Mediathek bündelt alle Highlights rund um die UEFA EURO 2024, darunter auch die vierteilige Doku-Serie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" (NDR). Während des Turniers wird sie nicht nur alle ARD-Spiele live streamen, sondern auch alle 51 Begegnungen in voller Länge zum Nachschauen bereitstellen. Hörfunk, Podcast und ARD Audiothek: Podcast: Sportschau EM Update Tobi Schäfer blickt während der EURO in seinem Podcast auf alles, was auf und abseits des Rasens wichtig ist. Der Podcast startet am ARD-Thementag am 5. Juni auf dem Sportschau-Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Auftakt geht es u. a. um die Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Esther Sedlaczek hat für ihre Dokumentation den Bundestrainer Julian Nagelsmann zu einem Spaziergang an der Isar getroffen. Das Interview wird in der ARD Audiothek zu hören sein. Die Hörfunk-Wellen der ARD blicken mit regionalen Inhalten auf die EM, insbesondere mit Stimmungsberichten aus den zehn Gastgeber-Städten des Turniers. Außerdem wird es Gespräche mit Reporter:innen aus dem Trainingslager des DFB und mit Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek geben, sowie einen Talk mit Doku-Host Philipp Awounou bei 1LIVE. Sportschau.de, Sportschau App und Social Media: sportschau.de und die Sportschau App begleiten den Thementag mit aktueller Berichterstattung und auch die Social-Media-Kanäle der der ARD sind mit dabei - auf Instagram, Facebook und YouTube bis hin zu TikTok.

