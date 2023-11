ARD Das Erste

Das Schauspieler-Duell: Heino Ferch und Nilam Farooq bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 4. bis 8. Dezember 2023, um 18:00 Uhr im Ersten



Moderator Kai Pflaume gibt seinen prominenten Kandidaten bei "Wer weiß denn sowas?" auch in dieser Woche wieder jede Menge Rätsel auf. Einmal mehr ist die tatkräftige Hilfe der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton bei der Lösung solcher kuriosen Fragen mit überraschenden Antwortmöglichkeiten gefragt:

Etwa 80 Prozent der Katzen mit gänzlich roter Fellfarbe ...?

a) sind Kater

b) vertragen kein gekochtes Fleisch

c) haben unterschiedliche Augenfarben

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Komiker-Duell: Der österreichische Comedian Benedikt Mitmannsgruber steht für böse Pointen und intelligenten Wortwitz. Er spielt gegen Comedian Paul Panzer, der vor allem die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten liebt und dies in seinem Live-Programm "APAULKALYPSE - Jede Reise geht einmal zu Ende" unter Beweis stellt.

· Musikerinnen-Duell: Als "Schwester S." startete Sabrina Setlur 1995 ihre musikalische Karriere und erklomm zwei Jahre später mit der Single "Du liebst mich nicht" als erste Rapperin Platz 1 der deutschen Singlecharts. Ihre Rate-Gegnerin, die Sängerin Nicole, gewann als 17-Jährige mit "Ein bißchen Frieden" sensationell den Eurovision Song Contest 1982. Sie holte damit für Deutschland den ersten Sieg in diesem traditionsreichen Wettbewerb.

· Schauspieler-Duell: Bevor Heino Ferch ab Samstag im Ersten in der 6-teiligen Thriller-Serie "Die Saat - Tödliche Macht" immer tiefer in ein Geflecht aus Intrigen und politischen Interessen eintaucht, trifft er beim Rateduell auf Nilam Farooq. Die Schauspielerin ist ab Januar in dem Horrorfilm "Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt" zu erleben.

· Schauspieler-Duell: Schauspieler David Kross spielt im One-Shot-Movie - da in Realzeit gedreht - "Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt" den Verlobten von Nilam Farooq. Bei "Wer weiß denn sowas?" bekommt er es mit seinem Schauspielkollegen Moritz Bleibtreu zu tun.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 4. Dezember: Benedikt Mitmannsgruber / Paul Panzer

Dienstag, 5. Dezember: Sport

Mittwoch, 6. Dezember: Nicole / Sabrina Setlur

Donnerstag, 7. Dezember: Heino Ferch / Nilam Farooq

Freitag, 8. Dezember: Moritz Bleibtreu / David Kross

Hätten Sie es gewusst?

Etwa 80 Prozent der Katzen mit gänzlich roter Fellfarbe sind tatsächlich Kater.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

