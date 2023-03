ARD Das Erste

"Sturm der Liebe" bei "Wer weiß denn sowas?"- Dieter Bach gegen Erich Altenkopf

Das Wissensquiz vom 13. bis 17. März 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der geborene Kieler Axel Milberg ermittelt seit 2003 für den NDR als Hauptkommissar "Klaus Borowski" im "Tatort". Sein Kollege Richy Müllerist seit 2008 im Auftrag des SWRals Stuttgarter "Tatort"-Kriminalhauptkommissar "Thorsten Lannert" den Verbrechern auf den Fersen. Welcher Kommissar findet beim Rateduell die Spur zu den richtigen Antworten?

Erst vor kurzem standen sich Hinnerk Schönemann,als Polizist "Hauke Jacobs",und Roman Knizka, als entflohener Strafgefangener in der erfolgreichen Krimireihe "Nord bei Nordwest" an der Ostsee mit der Waffe gegenüber. Am Dienstag kämpfen die beiden Schauspieler dagegen nur mit spielerischem Ehrgeiz beim Wettraten gegeneinander.

Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume zwei Stars der Telenovela "Sturm der Liebe" im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zu Gast: Dieter Bach verkörpert "Christoph Saalfeld", den skrupellosen, aber liebenswürdigen Geschäftsführer des Fürstenhofs. Erich Altenkopf spielt die Rolle des "Dr. Michael Niederbühl". Wer von beiden wird den fröhlichen Ratewettkampf für sich entscheiden?

Zum Wochenausklang trifft sich das Schauspiel-Team der beliebten Serie "Die Kanzlei" ganz ohne Robe zum Rateduell: Die Hamburger Anwälte "Isa von Brede" (Sabine Postel) und "Markus Gellert" (Herbert Knaup) legen sich am Freitag ins Zeug, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf tierische Fragen wie diese herauszufinden:

Warum niesen Hunde vermehrt beim Spielen?

a) Sie geben Feuchtigkeit ab, um sich abzukühlen.

b) Sie zeigen, dass die Rauferei nicht ernst gemeint ist.

c) Durch die schnelle Atmung wird ein Niesreflex ausgelöst.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 13. bis 17. März 2023 im Überblick:

Montag, 13. März - Axel Milberg und Richy Müller

Dienstag, 14. März - Hinnerk Schönemann und Roman Knizka

Mittwoch, 15. März - Dieter Bach und Erich Altenkopf

Donnerstag, 16. März - Sport

Freitag, 17. März - Sabine Postel und Herbert Knaup

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell